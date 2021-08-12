تعليم القيادة للنساء وافتتاح أول مدرسة في جازان بداية الأسبوع المقبل وشروط استخراج الرخصة

تعليم القيادة للنساء أصبح أمز يهم جميع لسيدات في المملكة العربية السعودية، وقد قامت إدارة المرور السعودي بالعمل علي توفير بعض المدارس الخاصة بتعليم النساء توجد في بعض مدن المملكة، وبداية من الأسبوع المقبل سوف يتم افتتاح أول مدرسة تابعة لإدارة مرور مدينة جازان السعودية، ويتوجب علي السيدات الراغبات في التدريب التقدم في المدرسية لتعلم قيادة السيارات بطريقة احترافية.، وقد قامت إدارة المرور خلال ألأشهر الماضية بالعمل علي تجهيز أفسام خاصة لتعليم القيادة للسيدات داخل احدي مدارس تعليم القيادة التي كانت مخصصة سابقاُ للرجال والواقعة بين الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبو عريش ومدينة جازان.

تعليم القيادة للنساء

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طرق تجديد رخصة القيادة السعودية، وقد أشارت إدارة المرور في مدينة جازان في خلال الأسابيع القليلة الماضية بالإعلان عن توظيف عدد من مدربات القيادة وعدد من الموظفات الإداريات، وجاهزية مدرسة التعليم لاستقبال الدفعة الأولي من المتدربات وتحتوي المدرسة علي ميادين للتدريب علي المهارات المرورية، كما تم تزويد المدرسة بأجهزة محاكاة القيادة بالإضافة إلي تجهيز قسم خاص باستخراج واستبدال رخص القيادة، علي أن يتم استقبال عدد محدود من المتدربات خلال الأسابيع الأولي، علي أن يتم استقبال عدد أكبر من المتدربات في وقت لاحق، وأشار بعض المسؤولين في إدارة المرور أن افتتاح المدرسة في منطقة جازان سوف يعمل علي تقليل الضغط علي مدارس التعليم في المناطق المجاورة، كما أشار احد المسؤولين إلي انه سوف يتم افتتاح مدرسة نسائية أخري في محافظة صبيا خلال العام المقبل.

تعليم القيادة للنساء وشروط استخراج الرخصة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي جميع تفاصيل رخصة القيادة السعودية للنساء، أما عن شروط استخراج الرخصة فهي كالتالي: