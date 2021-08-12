التمويل الإسلامي الشخصي الجديد في بنك الأهلي السعودي و مزايا و شروط التمويل 1443

لمن يبحث عن التمويل الإسلامي الشخصي الجديد في البنك الأهلي السعودي ومعرفة أهم الشروط للحصول على التمويل هذا ما سوف نتناوله عبر السطور القادمة، حيث يقدم البنك الأهلي التمويل الإسلامي الشخصي لمن يبحث من العملاء عن بناء منزل أو إقامة مشروع يساعده علي العيش بحياة كريمة أو زواج احد أبناؤه أو من يمر بضيق مالية بسبب دين أو دفع مصروفات المدارس ،لذلك يقدم البنك الأهلي الإسلامي العديد من التمويلات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء عن كانوا مواطنين سعوديين أومقيمين فمن هنا من يريد الحصول علي القرض الإسلامي الشخصي يجب توافر عدة شروط وعدة متطلباتهم أساسية وهامة للحصول على التمويل.

مزايا التمويل الإسلامي الشخصي في بنك الأهلي السعودي

قبل الاطلاع على شروط التمويل الإسلامي اعرف معنا أهم مزايا التمويل الشخصي الإسلامي من البنك الأهلي السعودي يوجد العديد من المزايا في هذا التمويل بالنقاط التالية:

التمويل الشخصي الإسلامي من البنك الأهلي شامل كافة الشروط والأحكام التي وضعتها الشريعة الإسلامية.

متاح ترحيل أي مديونية سابقة على العميل في بنك اخر الى البنك الأهلي التجاري.

يمكن الحصول على أكبر تمويل من البنك الأهلي السعودي يصل إلي مليون ونصف ريال سعودي.

يمكن التقديم على تمويل اخر تكميلي وبقسط مرن.

إمكانية تأجيل القسط الشهري في شهر رمضان.

متاح اكبر مدة سداد مرينة، تصل إلي خمس سنوات سهلة وميسرة.

أتاح البنك الأهلي السعودي تامين على الحياه في حالة الموت أو عجز كلي أو جزئي وهذا التامين تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يوجد أي رسوم إدارية علي صاحب التمويل.

فترات السداد على فترات تصل الى خمس سنوات.

توقيع الموافقة الفورية في حالة تقديم كافة الأوراق والمستندات دون أي تعقيد أو تأخير من قبل البنك.

شروط التمويل الإسلامي الشخصي

ما هي الشروط تابع معنا النقاط الأتية:

متاح التمويل من البنك الأهلي السعودي للمواطنين السعوديين والمقيمين. ينبغي أن تكون مدة العمل في الوظيفة شهر التي يعمل بها المواطن السعودي، وألا تقل عن ثلاثة شهور بالنسبة للمقيمين في المملكة. في حالة إذا كان المتقدم مواطن سعودي لابد الايقل العمر عن 18 عاما.

أما بالنسبة للمتقدم من المقمين ألا يقل العمر عن 22 عاما. يجب ألا يقل راتب العميل المتقدم للتمويل عن ثلاثة الأف ريال سعودي و 4000 ريال للمقيم. يشترط ألا يزيد عمر المتقاعد السعودي عن 75 عاما. يشترط على المتقدم عند تسديد اخر دفعه من التمويل ألا يكون عمره 60 عاما.

وصلنا إلى نهاية هذا المقال عزيزي قارئ موقع ثقفني والذي استوضحنا فيه مزايا البنك الأهلي السعودي 1443 واهم الشروط الواجب توافرها في العميل للحصول على التمويل.