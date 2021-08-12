إعفاء سداد أقساط بنك الراجحي، حيث ميزة الإعفاء الخاصة بالراجحي وذلك وفقاً للحالات الاستثنائية التي يقوم تحديدها من خلال إدارة البنك. وذلك بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين. ولأن بنك الراجحي يعتبر من أكبر وأشهر البنوك، الذي يتميز بتقديم خدمات هائلة ومميزة لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية. فمن الأشياء المميزة التي أشتهر بها بنك الراجحي هي الخدمات الكبيرة التي يقدمها البنك لجميع العملاء، مثل القروض والبطاقات الائتمانية والتسهيلات في السداد أيضاً، وخدمة الإعفاء من سداد باقي القرض في حالة توافر الشروط اللازمة التي قام البنك بوضعها. حيث تتم عملية الإعفاء نظراً للوضع الإقتصادي الذي تمر به دول العالم وليست المملكة العربية السعودية فقط. والذي جاء تأثيره كبيراً علي معظم مواطني المملكة.

إعفاء سداد أقساط بنك الراجحي:

فيعتبر بنك الراجحي من أقدم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يميزه عن باقي البنوك هي كثرة الخدمات المميزة التي يقوم بتقديمها إلي جميع العملاء، ومن أهم هذه الخدمات المميزة هي خدمة القروض الذي يقدمها مصرف الراجحي للشباب الذين ينون في البدء في مشاريع صغيرة خاصة بهم. فالذي يميز بنك الراجحي في عملية القرض. هو أنه يوفر كافة التسهيلات الممكنة في عملية سداد أقساط القرض، ومن أبرز مميزات بنك الراجحي أيضا خدمة الإعفاء عن سداد باقي الأقساط لمن تتوافر بهم الشروط التي وضعها البنك. فقد تأثر الكثير من الأشخاص داخل المملكة مادياً واقتصادياً بسبب انتشار فيروس كورونا الذي إجتاح المملكة بل والعالم كله.

شروط الحصول علي خدمات الإعفاء من بنك الراجحي: