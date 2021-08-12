نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسارات الثانوي 1443 الجديدة وأبرز ملامح التطور للعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسارات الثانوي 1443 الجديدة أوضحت تفاصيلها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك في إطار ما وضعته من خطط بشأن العام الدراسي الجديد، وقد شملت الخطط التعليمية الجديدة كافة المراحل الدراسية بدءً من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، ويدخل في إطارها المدارس الحكومية والتربية الخاصة وغيرها من المدارس لذا سنتعرف على شروط مسارات الثانوي 1443 وأيضًا أهدافها.

مسارات الثانوي 1443 الجديدة

يشهد العام الدراسي الجديد موعد تطبيق مسارات الثانوية 1443 الجديدة وذلك وفق ما أشار إليه وزير التعليم بالمملكة، وتهدف المسارات الجديدة إلى تطبيق كل ما تؤول إليه رؤية المملكة 2030 والتي تبدأ من تطوير التعليم لتعزيز الكفاءات وتحسين مستوى الطلاب من الناحية العلمية.

كما أن الهدف من إطلاق المسارات يكمن بشكل أساسي في توفير كوادر بشرية لسوق العمل تتميز بكفاءتها العالية، وبالتالي يتم تحقيق أهداف التنمية الوطنية وسوف يتم تطبيق الآلية وفق نظام معين، وهو أن يبدأ الطلاب في السنة الأولى المشتركة ومن خلالها يتم فيها أعمال الفرز والإعدادات.

ثم يليها السنة الثانية والسنة الثالثة، وهي مختصة فقط بمجال العلوم الطبيعية والتطبيقية والمستهدف بها العديد من المسارات وعلى رأسها المسار العلمي، سواء عام أو صحي أو حاسب، بالإضافة إلى المجالات الخاصة بالعلوم الشرعية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية.

وقد أشارت الوزارة إلى أن عدد المواد الجديدة الخاصة بالمسارات الأخيرة ستكون حوالي 32 مادة يتم توزيعها لتأهيل الطلاب إلى دخول سوق العمل السعودي وغيره من أسواق العمل وتأهيلهم أيضًا إلى الحصول على شهادات في اللغات الأجنبية ومنها اللغة الإنجليزية.

ملامح تطوير مسارات الثانوية العامة

وخلال القرن الحادي والعشرين شهد سوق العمل الكثير من التطورات والتحديات في نفس الوقت ولذلك كان لزامًا على الوزارة أن تقوم بإعداد خطة تعمل على إعداد المتعلمين في كافة مسارات الثانوية والذي يطبق على ثلاث مراحل، الأولى منها هي السنة التحضيرية بينما المرحلة الثانية هي مرحلة تحليل القبول في الكليات بالمملكة والمرحلة الثالثة يتم فيها تحليل وتقييم الطلاب، وهذا يؤدي في النهاية إلى تقليل نسبة البحث عن العمل بعد إلحاق الطلاب الخريجين بالوظائف.