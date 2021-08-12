نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد تأشيرة الزيارة للمقيمين عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد تأشيرة الزيارة للمقيمين من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا حديثا وعبر صفحتها الرسمية أيضا علي إصدار جواز سعودي الكترونيا ومعرفه الشروط والخطوات بالتفصيل. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طلب وثيقه بدل فاقد الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات الخدمة. كما سوف نقوم من خلال هذه المقالة بشرح وتوضيح اهم الشروط اللازمة ومعرفه جميع المتطلبات وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا من خلال المقالة الأتية.

تمديد تأشيرة الزيارة للمقيمين

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكنك من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية فقط. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن الرسوم الخاصة والمتعلقة بالخدمة وهي 100 ريال للزياره العائلية. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المقيمين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر ولديهم حسابات شخصيه.ونظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا.

شروط ومتطلبات تمديد التأشيرة

كما العنت المنصة أيضا علي اهم الشروط والمتطلبات اللازمة تجاه الخدمة والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

يمكن للمستفيد أن يقوم بتمديد التأشيرة اكثر من مره بشرط أن لا يتعدى المجموع سته اشهر والمتثنين من ذلك من يحملون الجنسية السوية.

فتره تمديد التأشيرة تكون متساويه لمده التأشيرة الأساسية.

الشخص لمستفيد هو طالب الزيارة فقط.

يمكن تمديد التأشيرة قبل الانتهاء بسته أيام أو بعد الانتهاء بثلاثة أيام فقط.

الشروط قبل التمديد

التأكد من عدم وجود أي مخالفات مروريه تم تسجيلها علي الزائر.

تواجد الزائر داخل المملكة السعودية.

صلاحيه جواز السفر الخاص بالزائر.

يجب أن تكون التأشيرة السارية المراد تجديدها بأسبوع أو اقل.

تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة.

خطوات تمديد التأشيرة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تمديد تأشيرة الزيارة العائلية الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: