كيفيه تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر ابشر لمن هم خارج المملكة وكيفيه الوصول للخدمه

كيفيه تمديد تأشيرة الخروج من اهم الخدمات التي تسال عنه الكثير من المواطنين والتي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي جميع المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا حديثا وعبر صفحتها الشخصية عن استخراج تصريح سفر لأفراد الأسرة وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات وأعلنت أيضا عن تجديد جواز سعودي الكترونيا عبر وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات أيضا. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل ومعرفه وتوضيح اهم الشروط والمتطلبات اللازمة للخدمه. ومعرفه كيفيه الوصول إلي الخدمة الكترونيا عبر الموقع الرسمي بالخطوات.

كيفيه تمديد تأشيرة الخروج

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من تمديد تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بهم أو أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية لمن هم خارج المملكة الكترونيا. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المسجلين والمفعلين بالمنصة ولديهم حسابات شخصيه بها. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن الرسوم الخاصة بالخدمة وهي 100 ريال للتأشيرة المفردة و 200 ريال للتأشيرة المتعددة. وكما أعلنت المنصة أيضا في حاله التمديد بتاريخ العودة قبل فان التاريخ المدخل سيكون هو اخر تاريخ للخول إلي المملكة. بالإضافة إلي ذلك سيتم اعتماد التاريخ الميلادي في حاله اختلاف التاريخ الهجري.

شروط تمديد تأشيرة

كما أعلنت المنصة أيضا عن الشروط اللازمة تجاه الخدمة والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

سداد رسوم تمديد التأشيرة.

يجب أن لا يكون المستفيد مسجل متوفي أو هارب أو لديه مخالفه استقدام.

تواجد المستفيد وقت إصدار التأشيرة خارج المملكة.

تاريخ العودة يمكن أن يكون 7 أيام قبل تاريخ الانتهاء.

يجب أن تكون صلاحيه الإقامة تساوي 90 يوم بالإضافة إلي القيمة المحددة وذلك في حاله تمديد التأشيرة الخروج والعودة لسفر واحد بخيار المدة بالأيام.

خطوات تمديد تأشيره

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه تجديد تأشيرة الخروج والعودة والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: