نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء سبائك الذهب من الراجحي بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء سبائك الذهب من الراجحي فمع ارتفاع أسعار الذهب في العالم كله أصبح استثمار الذهب أفضل أنواع الاستثمار متضاعفة القيمة مع الوقت، فالذهب لا يفقد قيمته مثل النقود أو العملات أو الأوراق المالية الأخرى، يعتبر الذهب أفضل أنواع الاستثمار للمبتدئين لذا بجانب الخدمات المصرفية العديدة التي يُقدمها مصرف الراجحي يأتي خدمات الاستثمار ومنها شرائك سبائك الذهب بداية من كيلو حتى 5 جرام .

شراء سبائك الذهب من الراجحي

يوفر مصرف الراجحي ومنها الخدمة القائمة على مبدأ تطوير منتجات الخزينة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهم تلك الخدمات سبائك الذهب بأوزانها المختلفة، يتم تداول تلك السبائك عبر البورصات العالمية وكذلك تتم عمليات البيع والشراء من خلال شركات تعمل بنظام الوساطة، فيقوم العميل بشراء سبائك الذهب وعندما تُصبح ملكه يقوم المصرف بتقديم عرض لشراء السبائك والدفع فوريًا، أو الدفع بعد فترة مع زيادة قيمة السبيكة.

ومن أهم ما يميز الاستثمار في الراجحي بأنه يقوم بإطالة فترة الاستثمار للسلع من شهر لثلاث شهور، مع المحافظة على مال المستثمر وتأمينه من المخاطرة ويقوم المصرف بتوثيق المنتج وكتابة عقود للاتفاق بين العميل والبنك، حتى تكون عملية الاستثمار موثقة، ولضمان حقوق العميل.

مميزات الاستثمار في سبائك الذهب

يحتفظ الذهب بقيمته حيث تتضاعف القيمة والسعر مع الوقت مما يُحقق لصاحبه الربح ويجعله يدخر أمواله ويحافظ عليها من التضخم، ويستثمر فيها دون تعرضه لمخاطر سوق المال المحتملة، يقوم العميل بشراء سبائك الذهب ويتمكن من خلال بنك الراجحي من التالي:

معتمد من اتحاد المعادن الثمينة في لندن

سهولة البيع محليًا وعالميًا

إمكانية وضع أوامر الشراء

يمكن الحفاظ على الذهب في صندوق الأمانات لدى المصرف.

شروط شراء الذهب من الراجحي

لشراء سبائك الذهب بكافة أحجامها التواصل مع خدمة العملاء في الراجحي عبر رقم هاتف 920003344 ويرتبط سعر الذهب بالسعر العالمي وشروط الشراء كالتالي:

وجود حساب مصرفي في بنك الراجحي بإمكانك فتح حساب الراجحي إلكترونيًا.

بالنسبة للمقيمين لا يقل أعمارهم عن 18 عام

الحد الأدنى لشراء سبائك الذهب هو 10 جرام

يوجد الفئات التالية ( فئة الكيلو – فئة 500 جرام – فئة 100 جرام – فئة 50 جرام – فئة 10 جرام – فئة 5 جرام )

كيفية شراء سبيكة ذهب من موقع الراجحي

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي

التوجه إلى الخزينة واختيار تجارة الذهب

ابدأ بملء البيانات الشخصية

التأكيد من وجود حساب مصرفي

اختيار تحويل الراتب أو لا

اختيار مكان العمل

كتابة رمز التحقق

ثم النقر على إرسال الطلب.

مزايا الاستثمار في الذهب

يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار لأنه يحافظ على الأموال من التضخم. وهو من أكثر أنواع الاستثمار استقرارًا حتى وإن حدث له هبوط في بعض الأوقات. وقد أجمع كبار المستثمرين على أن الذهب وسيلة تحصين ضد المخاطر ويحقق ربحًا ماليًا طويل الآجل ويحافظ على الثروة. ولكن لابد من المستثمر الناجح من معرفة أي الأوقات المناسبة للشراء والبيع وما العوامل المتحكمة بسعر الذهب. فكلما زادت قوة الدولار ضعف سعر الذهب وهذا أنسب أوقات الشراء والعكس بالنسبة لعمليات البيع.