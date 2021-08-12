تمويل شخصي سريع للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار، حيث من ضمن البحث المكثف الخاص بالعديد من المواطنين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية هو طريقة الحصول علي تمويل مالي سريع لفئة المتقاعدين، حيث يبحث أصحاب المعاشات والمقبلين علي التقاعد علي أفضل تمويل بنكي لتمويل المتقاعدين، والذي من خلاله يمكن الحصول علي مبلغ مالي بنظام التقسيط المريح وبفترة سداد مميزة، وهو ما يتوفر لدي البنك السعودي للاستثمار، حيث يُخصص البنك بند مصرفي خاص لقروض المتقاعدين من خلاله يُسمح بصرف تمويلات شخصية تصل الي مليون ونصف ريال سعودي، ومن خلال موقعنا سنوضح شروط قروض المتقاعدين وطريقة الحصول علي تمويل شخصي سريع للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار.

مزايا قروض المتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار

يحقق البنك السعودي للاستثمار نسبة نجاح كبيرة تخص زيادة أعداد الأفراد المتقاعدين الحاصلين علي التمويل الشخصي من خلال فروع البنك المختلقة، ويرجع ذلك النجاح الي توافر المميزات التالية:

توفير مبالغ مالية مميزة لتمويل المتقاعدين تبدأ من 50.000 ريال حتي 1.500.000 ريال.

سداد قيمة القروض الحاصل عليها كل عميل حتي 5 سنوات.

إمكانية الحصول علي تمويل تكميلي في حالة وجود زيادة في راتب العميل.

صرف قيمة التمويل بنفس اليوم تقديم الطلب في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

لا حاجة الي وجود موافقة من الكفيل من أجل تقديم طلب تمويل الي البنك.

توافر إعفاءات خاصة بعدم دفع قيمة التمويل في حالات الوفاة والعجز.

توفر خدمة تحويل الرصيد الخاص بسداد المديونية الخاص بالتمويل من بنك آخر إلى جهة البنك السعودي للاستثمار.

جميع مبالغ تمويل المتقاعدين يتم صرفها وفقاً الأحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الصرف الخاصة بتمويلات المتقاعدين

يصرف البنك السعودي للاستثمار جميع التمويلات في حالة توافر الشروط التالية لكل عميل يرغب في التقديم:

يجب أن لا يقل عمر العميل المتقاعد عن عمر 38 عاماً ولا يزيد عن عمر 65 عاماً عند انتهائه من آخر قسط للتمويل.

يجب أن يكون المتقدم للتمويل التقاعدي من الحاملين للجنسية السعودية فقط.

يجب أن تكون الهوية الوطنية الخاصة بالعميل سارية الصلاحية.

يجب تعبئة طلب تمويل من خلال نموذج التمويل الإلكتروني الخاص بالبنك.

تقديم طلب للحصول علي تمويل شخصي بطريقة إلكترونية

يعمل البنك السعودي للاستثمار علي تمكين جميع العملاء من تقديم طلب تمويل إلكتروني، من خلال الدخول علي موقع البنك التالي: البنك السعودي، ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالموقع يتجه كل عميل الي تسجيل طلب التمويل الخاص به والذي يرغب به.