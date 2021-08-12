نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل كنف للأرامل والمطلقات يصل إلي 30,000 ألف ريال من بنك التسليف في المقال التالي
تمويل كنف للأرامل والمطلقات هو أحد أهم المنتجات التمويلية وبرامج تمويل الإعانة المقدمة من بنك التسليف السعودي. حيث يُمَكِن بنك التسليف السعودي العملاء من الأرامل والمطلقات إمكانية الحصول علي مبلغ تمويلي يصل إلي (30,000) ألف ريال سعودي وذلك للإعانة علي العيش وسط العديد من الامتيازات والتسهيلات أثناء سداد الأقساط. ويعد بنك التسليف هو أحد أهم البنوك السعودية التي تقدم التمويلات الداعمة للفئات والأسر الأكثر احتياجاً من المطلقات والأرامل والغير قادرين علي تحمل أعباء الحياة. وقد تم إعادة تسمية بنك التسليف السعودي إلي بنك التنمية الاجتماعية السعودي طبقا للأوامر الملكية السابقة أثناء بعض التعديلات والتغيرات في شكل والهيكل التنظيمي للحكومة السعودية. ولكن وضع بنك التسليف السعودي بعض الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لدى العميل حتى يتمكن من الحصول علي أحد برامج الإعانة من أمثلة إعانة الزواج لمساندة الشباب علي تحمل أعباء الزواج, إعانة الترميم في حالة الحاجة لترميم المنازل والسكنة في حالة عدم القدرة علي ذلك خاصة في حالة حدوث مشكلة مفاجئة بالمبني السكني تحول دون إمكانية العيش. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل تمويل كنف للأرامل والمطلقات وما هي الشروط والمتطلبات اللازمة لإنهاء ذلك خلال هذا المقال.
تمويل كنف للأرامل والمطلقات من بنك التسليف
قام بنك التنمية الاجتماعية ” التسليف سابقاً ” بإيضاح بعض الشروط الواجب توافرها لدي العميل للحصول علي التمويل وهي كالتالي:
- تمويل كنف هو إعانة علي أعباء الحياة فيجب ألا يزيد الدخل الشهري عن (8,000) آلاف ريال كإجمالي.
- ألا يقل العمر لدى العميل عن 25 عام وألا يزيد عن 55 عام.
- لا يشترط إعانة أسرة.
- لا يشترط وجود صك إعانة.
كيفية التقديم للحصول علي تمويل كنف
- يتم تسجيل الدخول علي موقع بنك التسليف الإلكتروني.
- يتم تسجيل رقم الهوية الشخصية علي أن تكون سارية.
- تسجيل تاريخ الميلاد.
- سيتم مراجعة البيانات السابقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.
- بعد تأكيد البيانات من مركز المعلومات الوطني يتم إدخال باقي المبيانات والمعلومات المطلوبة مثل العنوان الوطني السعودي, رقم الحساب الآيبان, رقم الجوال الخاص بك.
- ستقوم أنظمة الموقع بمراجعة البيانات وتحديد الموعد اللازم لإرسال الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال البريد السعودي.
- سيتم مراجعة الطلب بواسطة المختصين من بنك التسليف وفي حالة مطابقة الشروط سيتم تحويل القرض أو التمويل علي حساب المواطن البنكي الذي تم إدخاله.
- يتم سداد أقساط القرض من خلال نظام سداد أو عن طريق الخصم المباشر من الراتب الشخصي من جهة عمله.
وأعلن بنك التسليف عن إمكانية تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.
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