كيفية شراء مديونية مصرف الراجحي 2021 والأوراق المطلوبة

شراء مديونية مصرف الراجحي 2021 من الأمور التي يرغب معظم المتقدمين بالتعرف على التفاصيل الخاصة بها، وخاصة الأشخاص الذين يتعاملون مع المصرف والحاصل أيضا على البرامج التمويلية من مصارف أخرى، ويواجهون مشكلات في تسديد الأقساط المفروضة لأسباب تختلف من شخص لآخر، وقد جاء تمويل شراء المديونية لحل هذه المشكلة والتسهيل على المقترضين في سداد القروض الخاصة بالتمويل ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا التمويل يمكنكم زيارة موقع البنك أو التواصل مع المصرف عن طريق زيارة أحد فروعه أو طرح الاستفسارات والأسئلة على أحد وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

كيف يتم شراء مديونية مصرف الراجحي 2021

من أجل أن يتم السماح للمتقدم بطلب شراء المديونية من بنك الراجحي فيجب عليه التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك والتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء ذلك من أجل تحويل المديونية الخاصة به إلى المصرف، والتعرف على الطريقة والضوابط والشروط والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة، وكذلك الاطلاع على الخطط التمويلية وبرنامج السداد وباقي التفاصيل التي تتعلق بالإجراءات المطلوبة لإتمام عملية الشراء.

ما هي الأوراق المطلوبة لشراء المديونية في بنك الراجحي

من أجل أن يتمكن العميل من إتمام عملية شراء المديونية وتحويلها إلى المصرف الجديد يلزم تقديم الأوراق الثبوتية التالية:

يلزم تعبئة طلب خاص بشراء المديونية ووضع البيانات المطلوبة بشكل دقيق مع الأوراق الثبوتية

تقديم المستندات الخاصة بالمديونية من البنك القديم

يجب وضع كشف حساب التعاملات البنكية التي تخص العميل في آخر ثلاثة أشهر

التي تخص العميل في آخر ثلاثة أشهر يشترط وجود إثبات من جهة العمل التابع لها العميل.

ضوابط وشروط مصرف الراجحي من أجل شراء المديونية