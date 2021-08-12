نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء سداد أقساط تمويل من مصرف الراجحي والشروط والخطوات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء سداد أقساط تمويل هو أحدهم الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي. حيث يمكن للعملاء المتعثرين في سداد الأقساط الشهرية المتبقية من القروض والتمويلات التي قد حصلوا عليها من قبل. والكثير من العملاء يتعرض لأزمات مالية وتعثرات تجعلهم غير قادرين علي الوفاء بالأقساط الشهرية للمنتج التمويلي نتيجة للظروف الراهنة التي يمر بها العالم والتي أثرت بشكل خاص علي المجال الاقتصادي. وخلال هذه الأزمة العالمية تعثر العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة, فجاءت الأوامر المالكية الصادرة من خادم الحرمين الشريفين لجميع الجهات للمشاركة في حل أزمات المواطنين والمقيمين بالمملكة. وقد أعلن مصرف الراجحي عن إمكانية إعفاء سداد باقي أقساط التمويل ولكن بعد استيفاء كافة الشروط التي تم توضيحها من قبل الجهات المختصة. ولم تكن هذه هي الجهة الوحيدة التي أعلنت إمكانية إعفاء سداد بقا أقساط التمويل, فقد تم الإعلان في وقت لاحق عن إمكانية إسقاط باقي الأقساط من بنك التسليف. وخلال هذا المقال سيتم تناول كافة التفاصيل إعفاء سداد أقساط تمويل من بنك الراجحي وكذلك الشروط وخطوات إنهاء هذه الإجراءات خلال هذا المقال.

إعفاء سداد أقساط تمويل من مصرف الراجحي

يعد مصرف الراجحي هو أحد أهم المصارف الموجودة بالمملكة العربية السعودية, حيث يحظى البنك علي ثقة العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة. فقد أعلن مصرف الراجحي في وقت لاحق عن إمكانية إعفاء استكمال أقساط قرض تعثر العميل في سداده ولكن بعد تحقيق بعض الشروط الهامة وهي كالتالي:

في حالة لا قد الله الوفاة وعدم قدرة الأهل علي استكمال سداد باقي الأقساط.

في حالة لا قدَر الله العجز الكلي أو الجزئي والذي يعرقل العمل لدى العميل.

في حالة التعثر نتيجة للإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة انتشار الوباء.

خطوات إعفاء استكمال أقساط قرض من مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عن الخطوات المطلوبة لإنهاء إعفاء استكمال أقساط قرض لعميل وهي كالتالي:

القيام بتسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

قم بإدخال كافة البيانات.

قم بإرفاق صورة ضوئية من الهوية الوطنية علي أن تكون سارية.

قم بإرفاق كافة المستندات التي تفيد بأسباب الحصول علي التمويل من البداية.

قم بإرفاق كافة المستندات التي تفيد بأسباب عدم القدرة علي استكمال سداد أقساط التمويل.

سيتم إرسال رسالة بريدية علي البريد الإلكتروني يفيد بقبول الطلب أو رفضه.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذها مصرف الراجحي لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء المتعثرين في سداد باقي الأقساط.