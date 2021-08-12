أسرع تمويل للمواطنين السعوديين بدون تحويل الراتب عبر سلفة الإلكتروني

أسرع تمويل نقدي بحد أدنى ألف ريال سعودي ويصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بعد موافقة منصة سلفة في السعودية حيث أمتازت المنصة بسرعة توفير السيولة النقدية لجميع العملاء السعوديين فقط لخدمتهم ومساعدتهم على توفير مطالبهم الشخصية في المملكة العربية السعودية ويحتاج التمويل بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل تعتمد على المرتب الشهري لدى موقع منصة سلفة الإلكتروني ويمتاز بالتقنية المالية حيث يتم إيداع مبالغ التمويل للعملاء السعوديين في دقائق معدودة عبر الأون لاين بموافقة فورية من منصة سلفة في السعودية.

الشروط الأساسية والضمانات المطلوبة للحصول على سلفة إلكترونياً

منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية تطلب بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل نقدي بدون تحويل الراتب الشهري عبر موقع سلفة الإلكتروني ويمتاز بأنه مصرح من البنك المركزي السعودي لذلك نشرح لكم الشروط اللازمة:

الدخل الشهري المطلوب للحصول على قرض منصة سلفة بالمملكة يبدأ من 5 ألف ريال سعودي لكل العملاء السعوديين في المملكة العربية السعودية.

فترة الخدمة في العمل كذلك داخل القطاع الخاص تبدأ من 6 أشهر وفترة الخدمة داخل القطاع الحكومي تبدأ من 3 أشهر فقط في السعودية لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة.

التمويل لدى منصة سلفة السعودي يطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره من 18سنة وربما يصل إلى 60 سنة في السعودية.

المميزات التي توفرها منصة سلفة في المملكة الآن داخل السعودية