رابط معهد الرياض للتقنية يعلن عن برامج مبتدئة بالتوظيف لحملة الثانوية العامة هنا الشروط والمميزات

رابط معهد الرياض للتقنية أصبح محل بحث مكثف من الشباب في المملكة العربية السعودية، الباحثين عن برامج تدريبية متميزة تنتهي بالتوظيف، خاصة خريجي الثانوية العامة في المملكة بعد أن أعلن المعهد عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن قبول طلاب في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للعام التدريبي القادم 2022/2021، والتي تكسب الشباب الخبرات اللازمة وتؤهلهم للعمل بالقطاعات ذات الصلة مثل قطاع الصناعة، وجاء في الإعلان الرابط الخاص بالتسجيل للبرنامج والمميزات التي يحصل عليها المتدرب طوال فترة التدريب، وفيما يلي الشروط العامة للتسجيل ورابط التسجيل في البرنامج.

رابط معهد الرياض للتقنية

كل من تنطبق عليه شروط التسجيل عليه بالدخول عبر الرابط التالي واتباع الخطوات التالية للتسجيل.

الدخول على موقع معهد الرياض للتقنية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” رقم الهوية الوطنية، الجوال، البريد الإلكتروني”. ملء استمارة التسجيل الإلكترونية على الموقع وتحري الدقة في تسجيل البيانات. الضغط على تسجيل وتأكيد التسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني للطالب بنجاح.

موعد التسجيل في برنامج معهد الرياض للتقنية

أعلن المعهد أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني متاح بداية من اليوم الخميس 2021/08/12، الموافق 4 من شهر محرم 1443 هجري، حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب للدورة التدريبية رقم 28.

الشروط العامة للتسجيل بمهد الرياض للتقنية

يجب أن يكون المتقدم للدورة سعودي الجنسية والمنشأ ويقيم بصفة دائمة بالمملكة. الحصول على الشهادة المطلوبة للتسجيل وهي شهادة الثانوية العامة من وزارة التعليم. أي شهادة من الخارج يجب أن تكون معادلة من وزارة التعليم السعودية. أن لا يزيد السن وقت التقديم عن 23 عام ميلادي. لا تقل نسبة النجاح في شهادة الثانوية العامة عن 70%. لم يسبق للمتقدم الحصول على أي دعم من صندوق الموارد البشرية. اجتياز كافة المقابلات والاختبارات المقررة من قبل المعهد في هذا الشأن.

مميزات التي يحصل عليها المتدرب بمعهد الرياض للتقنية.