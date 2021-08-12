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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في نظام فارس في السعودية الجديد للخدمة الذاتية نقدمه لكم، لأن نظام فارس يعد نظام إلكتروني مهم من الأنظمة التي قامت بتوفيرها وزارة التربية والتعليم بالسعودية لكل الكوادر العاملة بها من إداريين ومعلمين ومتخصصين تربويين، وهذا النظام يشمل خدمات متعددة يستطيع أن يحصل عليها المعلم والإداري والمتخصص التربوي، كما أنه يحتاج إليها من المؤسسة التعليمية، ويستطيع المعلم أن يصل إلى النظام من خلال الرابط المتوفر من قبل الوزارة.

رابط التسجيل في نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة الخدمات الإلكترونية لكل العاملين بها عبر النظام، وهذا من أجل أن تسهل الإجراءات عليهم، ومن خلال تلك الخدمات نظام الخدمة الذاتية، والذي قامت الوزارة بالإعلان عن رابطه من أجل أن يدخل عليها المعلم بشكل أسرع وبجهد أقل لذا يُمكنك الضغط على نظام فارس واتبع التعليمات.

طريقة تسجيل الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع أي عامل بأي مؤسسة تعليمية أن يصل بسهولة لنظام فارس، وأن يستفيد من خدماته المقدمة إليه من خلال الذهاب إلى النظام وتسجيل الدخول باتباع الآتي:

أولا الذهاب لنظام فارس.

النقر على الدخول للخدمة الذاتية.

ستظهر صفحة تتضمن كلمة المرور واسم المستخدم عليك أن تدخلهم بشكل صحيح.

قم بإدخال الرمز المرئي.

انقر على تسجيل دخول.

ستظهر لك كل خدمات الموقع الخاصة التي تستطيع استخدامها.

مزايا نظام فارس الخدمة الذاتية

إن هناك معلمين وإداريين كثيرين بالمملكة يقوموا باستخدام نظام فارس الخدمة الذاتية، نظراً لمزايا النظام المتمثلة في الآتي:

يستطيع النظام أن يعرض ويتحقق من كل بيانات المعلمين الشخصية.

الموقع مجاني.

يتيح الإجابة عن كل الأسئلة التي تشغل التربويين.

يوفر النظام طريقة لمعرفة المكافأة والراتب الشهرى ورصيد الاجازات.

يستطيع المعلم أو الإداري أو المتخصص التربوي أن يقدم طلب إجازة، ويستعلم عن هذا الطلب من خلال النظام بدون اللجوء للأساليب التقليدية.

يعرض النظام سجلات توظيف الموظفين كما يقوم الموظف التقدم لأي طلب من خلاله.

قدمنا رابط التسجيل في نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية كما وضحنا آلية التسجيل بالنظام بجانب توضيح مزاياه التي جعلته من أفضل الأنظمة في السعودية الخاصة بالمعلمين والإداريين الموجودين بالمؤسسات التعليمية السعودية.