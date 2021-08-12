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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة إلكترونيا في السعودية للمقيمين والمغتربين عبر أبشر المرور في المقال التالي
تجديد رخصة القيادة إلكترونيا في أبشر ، هو أمر بالغ الأهمية ويجب الإسراع في عملية التجديد قبل موعد انتهاء الرخصة الحالية حتى لا تتعرض للغرامات المالية المفروضة في تلك الحالة، يجب إرفاق بعض الأوراق مع التجديد ويمكن رفعها على أبشر بكل سهولة في التجديد الإلكتروني، ولكن قبل القيام بتلك الخطوات قم بالكشف الطبي والحصول على شهادة طبيه من المراكز المعتمدة لاستخراج الشهادات الطبية في المملكة حتى تتمكن من تجديد الرخصة بكل أريحية.
الأوراق المطلوبة في تجديد الرخصة الخصوصي
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية ويراعي أن تكون سارية.
- الشهادة الصحية المستخرجة من الأماكن الرسمية.
- للمقيمين صورة من جواز السفر، صورة رخصة الإقامة .
- تسديد رسوم رخصة القيادة بحسب المدة التي ترغب في الحصول عليها.
- صورة من بطاقة الأحوال المدنية.
طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونيا في السعودية
بعد تسديد رسوم رخصة القيادة، بأي من طرق التسديد المختلفة والتي تبلغ 40ريال عن العام الواحد أي الرخصة ذات الخمس سنوات تصل إلى 200ريال و الرخصة ذات العشر سنوات تبلغ 400ريال، بعد ذلك قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ومن القائمة العلوية قم باختيار خدمات المرور،ثم قم باختيار تجديد رخصة القيادة.
- قم بملأ البيانات الصحيحة في النموذج المرفق مع الطلب بكل دقة.
- قم بإزفاف الأوراق المطلوبة مع مراعاة نوع الضغط المناسب المرفقات.
- لا تنسى تحديد المدة المطلوبة وإزفاف إيصال الدفع أو رقم العملية.
- بعد ذلك قم باختيار طريقة توصيل الرخصة إليك من خلال البريد الإلكتروني السعودي أو الطرق المتاحة الأخرى.
- قم بحفظ الطلب مع طباعة إيصال الطلب بعد إرسال طلب التجديد.
شروط تجديد رخصة قيادة بالمملكة
- وجود شهادة الفحص الطبي من المراكز الطبية المعتمدة لدى المرور.
- تسديد أي مخالفات مرورية تأكد من عدم وجود مخالفات على صاحب طلب التجديد.
- تسديد رسوم تجديد الرخصة قبل البدء في طلب التجديد الإلكتروني أو من المراكز المتعددة للمرور.
بعض الأماكن المعتمدة للفحص الطبي في الرياض
- العيادات الملكية لخادم الحرمين.
- مستشفى الزلفي العام.
- مركز رسيل الطبي.
- المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.
- عيادات أم الحمام الطبي.
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