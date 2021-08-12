استخراج بطاقة أحوال للنساء في السعودية 1443 الشروط والمستندات المطلوبة

استخراج بطاقة أحوال للنساء، تعد بطاقة الهوية الوطنية من الوثائق اللازمة لكل مواطن سعودي داخل المملكة العربية السعودية، والتي يحتاجها المواطن لإنجاز العديد من المهام والاختصاصات، لذلك يبحثون الكثيرين من الأشخاص في المملكة عن شروط استخراج بطاقة أحوال للنساء، فقد قدمت وزارة الداخلية السعودية خدمة إصدار بطاقة الأحوال المدنية من الخدمات الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية، ويتم ذلك إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية ومنصة أبشر الإلكترونية، ونستعرض لكم عبر موقع ثقفني بالخطوات تفاصيل استخراج بطاقة أحوال للنساء.

شروط استخراج بطاقة أحوال للنساء 1443

لكي يتم استخراج بطاقة أحوال مدنية أو ما يسمي بالهوية الوطنية؛ فيجب علي الشخص استيفاء الشروط الآتية وذلك لأول مرة في إصدار بطاقة الهوية الوطنية:

يجب أن تكون سعودية الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر السيدة عن 18 عاماً.

يجب أن يكون اسم السيدة مسجل في سجل الأحوال المدنية.

يجب طباعة نموذج طلب لإصدار البطاقة المدنية.

ملء نموذج طلب بطاقة الأحوال المدنية.

تعبئة نموذج شهادة صحة البيانات.

التأكد من صحة ومصدقيه المعلومات التي تم كتابتها في الطلب.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقه الأحوال المدنية للنساء

يجب توافر المستندات للحصول على بطاقة الأحوال المدنية للمرأة في المملكة، وهذه المستندات المطلوبة هي:

تقديم أصل وصورة مصدقة من سجل الأسرة. يجب إحضار حفيظة النفوس، أن وجدت. إحضار شهادة ميلاد مأخوذة من الأحوال المدنية. صورة حديثة مقاس 4× 6 وتظهر بوضوح الوجه بدون مكياج أو عدسات لاصقة أو نظارات. تقديم مستندات تثبت المهنة في حالة المرأة العاملة، وفي حالة المطلقة يجب إحضار وثيقة الطلاق الأصلية مع النسخ المقابلة. وفي حالة الأرملة يجب إحضار شهادة وفاة الزوج وصورة مصدقة عنها وصورة من محضر الميراث وصورة من سجل الأسرة.

كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية 1443

أتاحت وزارة الداخلية منصة أبشر الإلكترونية للاستعلام عن الكثير من الخدمات حيث تعد من أشهر المنصات التي تقدم الخدمات الإلكترونية الهامة للمواطنين، ويتثني لجميع المواطنين حجز الموعد إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلي المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال الآتي: