نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل أول ابتدائي في نظام نور 1443 بحساب ولي الأمر في نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل أول ابتدائي في نظام نور 1443 وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم السعودية من قبل؛ حيث بدأ بالفعل تسجيل أول ابتدائي 1443 منذ يناير الماضي في المدارس من خريجي الروضات الأهلية والحكومية ومدارس تحفيظ القرآن، وجاري تسجِيل المستجدين في نِظام نور في المراحل المختلفة، ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى يتم سد الأماكن الشاغرة، وذلك بانتهاء المواعيد المحددة لانتهاء التسجيل، وقد حددت وزارة التعليم أنه يتم تسجيل طلاب أول ابتدائي من خلال حساب ولي الأمر في نِظام نور.

تسجيل أول ابتدائي في نظام نور 1443

أعلنت وزارة التعليم من قبل عن مواعيد تسجيل أول ابتدائي 1443 في نِظام نور؛ من أجل الالتحاق بالمدارس داخل المملكة العربية السعودية، وقد انتهت من معظم مراحل تسجيل أول ابتدائي في نظام نور 1443، ولم يتبقى سوى المرحلة الثامنة والأخيرة، وقد حددت الوزارة شروط التسجيل التي من بينها ألا يقل عمر الطفل عن ست سنوات إلا ثلاثة أشهر، ولا يزيد عن 11 عام وثلاثة أشهر.

تسجيل أول ابتدائي 1443

يتم تسجيل أول ابتدائي 1443 في نِظام نور المرحلة الثامنة للطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ب 180 يوم، لذلك تبدأ هذه المرحلة في السابع من شهر محرم 1443، الموافق ميلاديًا 15 أغسطس الجاري 2021؛ حيث يتم تسجيل كل من:

خريجي الروضات العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة العربية السعودية.

خريجي الروضات القادمين من خارج السعودية بجنسياتها المختلفة في جميع المدارس.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نِظام نور 1443

يستطيع أولياء الأمور تسجيل أول ابتدائي 1443 من خلال حساب ولي الأمر في نِظام نور، وذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط نظام نور الإلكتروني. القيام بتسجيل بيانات ولي الأمر نِظام نور من اسم المستخدم وكلمة المرور. العمل على إعادة إدخال رمز التحقق البشري. الانتقال إلى تبويب تسجيل الأبناء. النقر على خيار تسجيل طالب جديد. العمل على تسجيل بيانات الكالب المطلوبة من رقم الهوية وجنسية الأم وصلة القرابة. القيام بتحديد الصف الدراسي وتعبئة بيانات الطالب والمدرسة. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على خيار تسجيل.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تسجيل أول ابتدائي 1443، بالإضافة إلى موعد تسجيل أول ابتدائي في نظام نور وفقًا للخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التعليم السعودية.