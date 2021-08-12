نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث بيانات ريف على الإنتاج وخطوات التسجيل في دعم الريف في المقال التالي
يبحث الكثيرين عم خطوات تحديث بيانات ريف بعد أن أعلن برنامج التنمية الريفية المستدامة المعروف بدعم ريف على حسابه الرسمي على موقع توتير من ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من برنامج ريف. وقال لابد من أن المستفيدين الحاصلين على مبالغ مادية مقابل تسجيل أصولهم الزراعية عبر بوابة ريف وتحديث البيانات للحصول على الدعم المادي على الإنتاج.
خطوات تحديث بيانات ريف
تضمن الإعلان القطاعات : برنامج تطوير وإنتاج وتصنيع صناعة وتسويق البن العربي، وبرنامج تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، تطوير زراعة المحاصيل البعلية، وبرنامج تنمية زراعة وتجارة الورد، لو كنت من المستفيدين المقبولين لدعم الأصول فإن برنامج ريف يدعمك بمبلغ مادي مقابل كميات الإنتاج بشكل سنوي فقط لابد من التقدم بطلب دعم الإنتاج بعد استلام رسالة نصية بقبول الطلب لدعم الأصول اتبع الأتي:
- أدخل على حسابك في بوابة ريف. www.reef.gov.sa.
- بعد تسجيل الدخول تظهر لك قائمة بطلبات الدعم الخاص.
- اختر الطلب الذي تم قبوله لدعم الأصول.
- من ثم النقر على أيقونة إضافة الإنتاج.
- ثم ابدأ بتعبئة البيانات بدقة.
- وأكد كمية الإنتاج ثم أغلق الطلب.
- وبتلك الخطوات سوف تحصل على دعم برنامج ريف بعد استلامك القبول لطلب الدعم على الإنتاج الخاص بك.
شروط التسجيل في برنامج ريف
يمكن التسجيل في برنامج ريف إذا توفرت الشروط الآتية:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يكون المتقدم ممتهن لأحد المهن الزراعية المُحددة في برنامج ريف.
- يكون المتقدم من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
- ألا يكون عامل بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 9000 ريال.
- ألا يتجاوز مجموع الدعم عن 54 ألف ريال.
- تقديم ما يُثبت أهلية لمزاولة المهنة.
- الالتزام بالشروط والمعايير الصحية والفنية التي حددها البرنامج.
- الحصول على وثيقة العمل الحر.
- لابد من رفع الطلب على المنصة كاملًا.
خطوات التسجيل في برنامج ريف
يمكن التسجيل في برنامج ريف بالخطوات الآتية:
- الولوج إلى منصة ريف.
- النقر على تبويب إنشاء حساب جديد.
- تنتقل بعدها لصفحة إدخال البيانات المطلوبة.
- النقر على كلمة التسجيل ثم يتم إرسال رسالة بعد ذلك على الجوال تحتوي على كود التفعيل.
- أدخل الكود بالمنصة ولتسجيل الدخول بعد ذلك أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
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