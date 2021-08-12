نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر عروض لولو ماركت علي الجوالات والشاشات من اليوم وحتى 17 أغسطس في المقال التالي

نتابع أخر عروض لولو ماركت فدائما وباستمرار ينافس لولو هايبر ماركت بأقوى العروض وأكبر الخصومات على كافة المنتجات التي يحتاجها أي بيت. سواء من أجهزة ألكترونية أو جوالات أو شاشات تلفزيون أو سلع غذائية أو منظفات أو تكيفيات وأشياء أخرى كثيرة. فيعد لولو ماركت من أكبر الهايبر ماركت على مستوى الدول العربية والوطن العربي بأكمله وخاصة داخل المملكة العربية السعودية حيث ينتشر بفروعه على مستوى جميع محافظات المملكة العربية. ويتميز بعروضه المستمرة التي تجذب جميع الفئات. وسنعرض لكم عروض لولو علي الجوالات وكذلك على شاشات التلفزيون. أخر عروض لولو ماركت علي الجوالات في شهر أغسطس هاتف سامسونج جلاكسي اس21 يو. 128 جيجا. 5 جي Samsung بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال.

جوال سامسونج أي 11. 32 جيجا بسعر 499 ريال سعودي بدلا من 575 ريال.

جهاز تشاومي ريدمي نوت10. 5 جي. 128 جيجا. Xiaomi redmi note10 بسعر 799 ريال سعودي.

تشاومي ريدمي9 تي. 128 جيجا. 4 جي بسعر 619 ريال سعودي بدلا من 689 ريال.

جهاز تشاومي ريدمي 9 سي. 64 جيجا. لون رصاصي بسعر 429 ريال سعودي فقط بدلا من 489 ريال.

اوبو أي 73. 128 جيجا Oppo بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 949 ريال.

فيفو واي 51. 128 جيجا Vivo بسعر 929 ريال سعودي بدلا من 999 ريال.

نوكيا 5.4. 128 جيجا. 4 جي لون أزرق Nokia بسعر 539 ريال سعودي. أسعار الشاشات في الهايبر بعد التخفيضات يقدم لولو خصومات كبيرة على الشاشات الذكية من أيكون Ikon بأحجام مختلفة واليكم العروض: شاشة أيكون الذكية ليد Ikon 43 بوصة بسعر 999 ريال سعودي فقط بدلا من 1399 ريال.

أيكون الذكية عالية الوضوح ليد 50 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال.

شاشة تلفاز أيكون الذكية عالية الوضوح 55 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي بدلا من 2399 ريال.

أيكون شاشات تلفاز ذكية عالية الوضوح يو إتش دي 58 بوصة بسعر 1849 ريال سعودي بدلا من 2499 ريال.

أخيرا شاشة أيكون ذكية ليد 65 بوصة بسعر 2099 ريال سعودي بدلا من 2699 ريال. تتميز جميع شاشات أيكون الذكية بالخصائص الآتية: سمارت تي في Smart TV. خاصية 4k UHD. خاصية USB Movie. وكذلك HDMI. وأخيرا خاصية Wi- Fi. الوسوم عمر شويل - جدة أخر عروض لولو ماركت علي الجوالات والشاشات من اليوم وحتى 17 أغسطس - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر عروض لولو ماركت علي الجوالات والشاشات من اليوم وحتى 17 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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