نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل للصف الأول الإبتدائي عبر نظام نور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل للصف الأول الإبتدائي عبر نظام نور 1443؛ تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية اليوم أنه سوف يتم البدء في التسجيل للصف الأول الابتدائي لعام 1443 وذلك عبر نظام نور حيث أن نظام نور من الأنظمة التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في كل الأمور التعليمية وتسهيلها.

رابط وموعد التسجيل للصف الأول الإبتدائي عبر نظام نور 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الإبتدائي فسوف يتم البدء في التسجيل يوم الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29 أغسطس, ويتم ذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع نظام نور.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1443

عند فتح في التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي يمكن أن يتم التسجيل عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لنظام نور. تسجيل الدخول بالاسم ورقم الهوية وكلمة المرور في حالة إن كان لديك حساب في نظام نور. أو القيام بعمل حساب جديد عن طريق الضغط على تسجيل جديد لولي الأمر. كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيرها ثم الضغط على التالي. ثم كتابة البيانات في صفحة تدقيق بيانات ولي الأمر ثم النقر على تدقيق. ستصل إليك رسالة تحتوي على كلمة السر. قم بتسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر. ثم قم بكتابة رمز التحقق. بعد تسجيل الدخول قم بتغير كلمة السر ثم النقر على حفظ. قم بكتابة بيانات المطلوبة لتسجيل الطالب. هكذا يتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور.

شروط قبول الطلاب الجدد 1443

تم وضع بعض الشروط من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية وذلك لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور ومن هذه الشروط:

لابد أن يكون عمر الطالب 6 أعوام عند بدء العام الدراسي 1443، ومن الممكن أن يكون أقل لكن ب90 يوم فقط.

لابد أن يكون الطالب قد حصل على شهادة إتمام الروضة وقد أنهي بها عامين متتالين وأن تكون الروضة تابعة لوزارة التربية والتعليم.

يجب تقديم شهادة تبين أن الطالب لديه قدرات عقلية ونمائية تجعله قادر على دخول الصف الأول الابتدائي.

وبهذا نكون قدمنا لكم لكم رابط التسجيل للصف الأول الإبتدائي في نظام نور 1443، شروط قبول الطلاب الجدد 1443.