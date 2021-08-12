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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم رخصة القيادة للنساء 1443 في السعودية وخطوات استخراج الرخصة في المقال التالي
رسوم رخصة القيادة للنساء 1443 ؛ منذ أن سمحت الحكومة السعودية للمرأة بالقيادة داخل أرضي المملكة، وازداد البحث كثيرًا لمعرفة قيمة الرسوم التي يجب سدادها عند استخراج رخصة القيادة للنساء 1443 في السعودية، وما هي الخطوات التي يجب إتباعها أثناء استخراج الرخصة، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على أدق التفاصيل حول هذا الموضوع.
رسوم رخصة القيادة للنساء 1443
من الآن تستطيع المرأة استخراج رخصة القيادة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، شرط أن تتوفر لديها جميع الشروط التي حددتها الحكومة، والمرور بكل الخطوات المنصوص عليها، وسداد قيمة الرخصة المطلوبة، والتي قد تختلف قيمتها إن كانت مؤقتة أو دائمة وأيضًا حسب عدد السنوات، وتلك هي رسوم رخصة القيادة للنساء في السعودية:-
- يجب العلم أنه في حالة الرسوب في اختبار القيادة يتم دفع 10 ريال سعودي إضافية لإعادة الاختبار مرة أخرى.
- 40 ريال سعودي رسوم استخراج رخصة القيادة للنساء في المرة الأولى.
- 85 ريال سعودي رسوم استخراج رخصة القيادة لمدة عامين، ويتم دفع رسوم 80 ريال في حال تجديدها.
- 100 ريال سعودي رسوم استخراج رخصة القيادة المؤقتة للنساء.
- 200 ريال سعودي رسوم استخراج رخصة القيادة للنساء في السعودية لمدة 5 سنوات.
- 400 ريال سعودي رسوم استخراج رخصة القيادة لمدة 10 سنوات، وأيضًا يتم دفع 400 ريال في حال القيام بتجديدها.
خطوات استخراج رخصة القيادة للنساء في السعودية
تبدأ الخطوات بذهاب المرأة إلى أحد المدارس المتوفرة بالمملكة لتعليم القيادة ثم الآتي:-
- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة للنساء.
- ثم سداد كل الرسوم المطلوب سدادها.
- ثم التوجه للإدارة العامة للمرور والقيام بسداد قيمة الرخصة.
- تخضع المرأة إلى الأختبار العملي، النظري.
- انتظار النتيجة ثم الحصول على الرخصة في حال اجتياز المرأة اختبار القيادة.
طرق سداد رسوم استخراج رخصة القيادة للنساء 1443 في السعودية
- الذهاب لأحد أجهزة الصرافة في السعودية.
- اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على مدفوعات.
- ثم الضغط على رخص القيادة.
- ثم اختيار إصدار رخصة القياد.
- إدخال إما رقم الهوية أو رقم الإقامة التي يجب أن تكون سارية، وتأكيد الرقم.
- إدخال نوع المركبة، و صلاحية الرخصة.
- الضغط على تأكيد حتى يتم خصم رسوم استخراج الرخصة.
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