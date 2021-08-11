نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في النقل المدرسي 1443 نظام نور النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في النقل المدرسي 1443، من الأمور التي يهتم بها أولياء الأمور هو التسجيل في النقل المدرسي وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 1443، حيث ينتظر أولياء أمور الطلاب في المملكة الإعلان عن افتتاح النقل المدرسي لبدء العام الدراسي وذلك بهدف تسجيل أبنائهم في مدرسة النقل الحكومية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم من خلال نظام نور الإلكتروني ، وسنعرض لكم من خلال موقع ثقفني آلية التسجيل في النقل المدرسي 1443، وأيضاً ننشر رابط التسجيل في النقل المدرسي 1443 عبر نظام نور الإلكتروني وخطوات التسجيل في النقل المدرسي.

التسجيل في النقل المدرسي 1443

تم تدشين إعلان من خلال شركة تطوير خدمات النقل المدرسي عن بدء التسجيل للطلاب والطالبات في خدمة النقل للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك عبر نظام نور الإلكتروني، وأعلنت شركة تطوير خدمات النقل المدرسي عن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على أن يكون التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني، فقد حثت الشركة أولياء الأمور بشأن التسجيل في النظام باكراً وذلك بسبب سعة المقاعد المحدودة في الحافلات التي تم تخصيصها لطلاب المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية ، وتقدم طلبات النقل المدرسي تحت دراسة اللجان المتخصصة، والعديد من معايير الأهلية و تم تحديد الأولوية لإفادة الطلاب الأكثر بعداً عن المدرسة، ويتم التسجيل ضمن آليات وضوابط من خلال نظام نور، وعند الموافقة يتم إصدار بطاقة باسم الطالب للصعود للحافلة.

رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1443

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نظام نور الإلكتروني الذي يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة ولعل ما نتحدث عنه الآن هو التسجيل في النقل المدرسي، فقد اصبح التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور من أسهل الخطوات وكذلك توفر الوقت والجهد، ويمكن لأولياء الأمور بإمكانية الدخول إلي نظام نور وتسجيل أبنائهم من خلال الخطوات الآتية:

يقوم ولي الأمر أو الطالب بالدخول إلى منصة نور الإلكترونية.

الآن يتم كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق المرئي، ثم الكبس على تسجيل دخول

الضغط على أيقونة “خدمة طلب النقل المدرسي من القائمة الجانبية”.

الضغط على ايقونة “نقل”.

قراءة شروط الأحكام والضغط علي موافق.

كتابة رقم جوال صحيح، ثم كتابة كود التحقق المرسل عبر رسالة نصية على جوال المقدم.

الضغط على أيقونة دفع أجور التسجيل من خلال “سداد”، قم بتأكيد رسالة بسداد المبلغ.

أخيراً، قم بحفظ برقم فاتورة السداد لحين الحاجة لها، الآن يتم عرض حالة الطالب من الشركة.

المقابل المالي لتسجيل الطلاب في خدمة النقل

نقدم المبلغ المالي لـ التسجيل في النقل المدرسي، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات المدعومة التي تقدمها المملكة للتلاميذ وأولياء الأمور حيث يتم تحصيل 200 ريال سعودي فقط عن كل تلميذ في السنة، وبذلك يتم قبول الطلبات من قبل اللجان المتخصصة وفق معايير تفاضلية، أهمها مراعاة الطلاب الأكثر احتياجاً والبعد عن المدرسة، وغيرها من المعايير التي تضعها وزارة التربية والتعليم.