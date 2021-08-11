نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احصل عليه باقساط مريحة” شراء لابتوب بالتقسيط مع سهولة في السداد من stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم على خطوات تقسيط لاب توب من stc اس تي سي، تعد stc أحد أكبر شركات الإتصالات داخل المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن تأسست كشركة أولى للإتصالات وكانت تقدم خدمات الهاتف المحمول والهاتف الأرضي وكذلك خدمات الإنترنت.

وفي ظل زيادة المنافسة بين الشركات في هذا المجال خصوصا بعد تطور رؤية المملكة نحو تفعيل التكنولوجيا في جميع نواحي الحياة أصبحت خدمة التقسيط على اجهزة الجوال واللاب توب وغيرها من الأجهزة الذكية متوفرة داخل الشركات، نقدم لكم في هذا المقال طريقة الحصول على جهاز لاب توب من شركة stc.

أهم مميزات تقسيط لاب توب من stc السعودية بدون فوائد

إذا كنت طالب في إحدى المراحل الدراسية فأنت في حاجة إلى شراء لابتوب يساعدك علي تحصيل الدروس وخاصة بعد أن تغيرت طرق تلقي التعليم في المملكة وفي العالم كله، أيضا للمهتمين بشراء لاب توب يساعد على أداء المهام الوظيفية عبر الإنترنت نقدم لكم مميزات تقسيط لاب توب من stc

● تقدم stc جهاز لاب توب من ماركة hp بأفضل سعر وبدون فوائد.

● يحصل العميل على جهاز مودرن حديث كما يحصل على خدمة التركيب مجانا.

● يتمتع العميل بخط إنترنت مفتوح مقدم من آفاق دي اس ال وذلك على مدار الساعة.

● سعة التحميل غير محدود لخط الإنترنت المفتوح الذي يحصل عليه العميل.

● الدعم الفني متوفر لمدة 24 ساعة يوميا وبصورة مجانية.

طريقة الحصول على جهاز لاب توب بالتقسيط من stc

إذا كنت أحد عملاء شركة الإتصالات السعودية stc يمكن لك الحصول على جهاز لاب توب بالتقسيط بسعر الكاش إذا توفرت لديك الشروط التالية:

● يجب أن يكون العميل الذي يرغب في الحصول على خدمة التقسيط عند شراء جهاز لاب توب أحد عملاء آفاق DSL وهذا العرض شامل للأعضاء الحاليين وكذلك الأعضاء الجدد.

● يجب أن يختار العميل جهاز اللابتوب من أحد موديلات ماركة اتش بي HP.

● يختار العميل طريقة التقسيط التي تتناسب مع إمكانياته حتى 12 شهر على أقساط ميسرة.

● يجب أن يكون العميل أحد عملاء مصرف الإئتمان.