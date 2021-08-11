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عمر شويل - جدة استعلام التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1443 بالتفصيل ؛ هذا الموضوع الذي سوف نتحدث عنه اليوم حيث تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أكبر وأهم المؤسسات الحكومية العامه وتهدف هذه المؤسسة إلى توفير حياة كريمة وميسرة ومعيشة أفضل لجميع مواطني المملكة العربية السُّعُودية وتوفر لهم مستحَقّات مالية ونظام ساند وأنظمة عدّة وكثيرة لكي يحيا المواطن حياة كريمة آمنه و ميسره ؛ وسوف نعرض تفاصيل استلام التأمينات الاجتماعية فيما يلي علي موقع ثقفني.

استعلام التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1443

قامت وزارة التأمينات الاجتماعية من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها لكي يتمكن المواطن من الاستعلام عن مدة الاشتراك فيها برقم الهُوِيَّة ؛ ومن الممكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمستعلم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على المنصة الرئيسية الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

يقوم المواطن بالضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

اختيار أيقونة الخِدْمَات الاجتماعية الإلكترونية.

تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

صورة من الإقامة في حالة أقامة المواطن داخل المملكة العربية السُّعُودية.

ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم الرباعي؛ وإدخال كلمة السر الخاصة به والضغط على تسجيل.

بعدها يتم اختيار أيقونة مدة الاشتراك في التأمينات 1443.

سيظهر للمستعلم والشاشة جميع الأعمال التي عمل بها والمدة التي قضاها وقيمة التأمين المستحقة له من كل الأعمال التي عمل فيها.

تسجيل الدخول في التأمينات الاجتماعية

يريد العديد من المواطنين السعوديين تسجيل أسمائهم للحفاظ على أي مستحقات تخصهم من أي جهة عمل كان المواطن يعمل بها واصبح من أسهل وأسرع طريقة هو عملية التسجيل الإلكتروني في التأمينات الاجتماعية من خلال الولوج إلى المنصات الإلكترونية وذلك بإتباع الخطوات التي حددتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ وتتمثل هذه الخطوات في السطور التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية

بعد الدخول يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

يجب تحديد المواطن المستفيد جميع البيانات الخاصة به.

الضغط على أيقونة تأكيد التسجيل.

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت بإتاحة الفرصة لجميع المواطنين السعوديين الذين يريدون تسجيل أسمائهم بها وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات قامت بوضعها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكي يضمن كل مواطن حقه في أي عمل يقوم بالعمل فيه؛ وتتمثل هذه الخطوات المهمة فيما يلي:

أولا يجب الدخول إلى البوابة الرئيسية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

ثانياً يتم اختيار أيقونة تحقق والضغط عليها.

ثالثاً يقوم المواطن بتحديد نوع الوظيفة الخاصة به.

رابعاً تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به ورقم الإقامة وإدخال رَقَم التحقق.

خامساً سوف تظهر للمستخدم نتيجة الطلب المقدم للاشتراك.

بعد ذلك يوجد ثلاث اختيارات (يوجد رَقَم اشتراك للمتقدم بالطلب لإثبات وجوده في العمل الذي ذكره وأنه على رأس العمل؛ ويجود رَقَم يحدد مدة اشتراك سابقه له ولكن ليس له وجود عل رأس العمل؛ لا يوجد أي رَقَم إشراك تأميني خاص بصاحب الطلب في المؤسسة التأمينية).

وبهذه المعلومات يكون قد تم اشتراك المتقدم كي يتمكن من الاستعلام في هذه المؤسسة برقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.