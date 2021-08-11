تمويل للمواطنين بالمملكة السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تمويل مصرف الراجحي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن بعض التمويلات التي تقدم من الشركات والبنوك بدون تحويل راتب وبدون كفيل، لذا قام مصر ف الراجحي بتوفير التمويل لهم وبقيمة 50 ألف ريال، كما لن التمويل يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، ولذا سوف نوضح اهم الشروط والمستندات التي لا بد من توفيرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي.

تمويل مصرف الراجحي بدون تحويل راتب

مصرف الراجحي يعد من اهم البنوك المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم افضل التمويلات الشخصية والتي تتميز بأنها تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، فقد يبحث الكثير من المواطنين عند التقديم علي التمويل الشخصي أن يكون التمويل المقدم بدون تحويل راتب وبدون كفيل، لذا قام بنك الراجحي بتوفير افضل تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل وهذه من اهم المزايا التي قدمت بتمويل مصرف الراجحي، حيث يمتاز التمويل أيضا بأنه بأقل راتب شهري ولجميع المواطنين السعودين فقط وليس متوفر للمقيمين.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي لجميع المواطنين السعودين فقط وليس متوفر للمقيمين. الدخل الشهري يجب أن لا يقل عن 2000 ريال سعودي عند التقديم لكي يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي. العمر عند التقديم، يجب أن لا يقل عمر العميل عن 20 عام. يصل التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي السعودي إلى 50.000 ريال كحد اقصي. يتوفر التمويل للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الموظف في القطاع الخاص. مدة العميل يشترط أن لا تقل عن ثلاثة اشهر عند التقديم، وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي.

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي من مصرف الراجحي، تعرف عليها

عند التقديم علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي يتطلب بعض المستندات التي يلز توفيرها عند التقديم مثل توفير صورة من بطاقة الهوية الوطنية للعميل ولا بد من أن تكون سارية المفعول، كما أن لا بد من توفير صورة العنوان الوطني وتوفير شهادة التأمين الاجتماعي أثناء التقديم للتمويل، وإحضار خطاب من الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم.