كيفية تقديم طلب أسقاط الأقساط المتبقية عليك لبنك الراجحي والشروط المطلوبة 1443

كيفية تقديم طلب أسقاط الأقساط المتبقية عليك لبنك الراجحي، حيث أعلن مصرف الراجحي عن إعفاء عملائه من دفع أقساط الراجحي المستحقة عليه، وذلك بعد توافر الشروط والأوراق وكافة الصكوك المطلوبة، حي أن خدمة إعفاء الراجحي ميزة يفرضها البنك علي عملائه المتوجهين له للحصول علي قرض شخصي أو خدمة تمويلية، فقد يحصل العميل علي الخدمة المستهدفة بعد تقديم ما يطلبه البنك طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وأصول الدين، كما يتميز البنك بضمان تكافلي علي حياة العميل المقترض، وذلك عن إصابته بعجز مستمر لا قدر الله يمنعه من سداد أقساط القرض المستحقة، أو إذا جاء أجله لا قدر الله فقد يتم إعفاء أهله من سداد أقساطه.

يشهد مصرف الراجحي عدد كبير من المقبلين عليه حسب الإحصائيات الشهرية والسنوية ليستفيدوا من خدماته المثالية، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من المنتجات التمويلية المتخصصة لكل فئة من فئات المجتمع، وأيضاً يقدم خدمات تهم المواطن والمقيم جداً وهي خدمة تداول الراجحي وشراء سبائك الذهب من أجل التداول، وخدمات أخري عديدة لا حصر لها.

كيفية تقديم طلب أسقاط الأقساط المتبقية عليك 1443

يتمكن عملاء مصرف الراجحي من طلب خدمة إعفاء الراجحي من داخل المملكة العربية السعودي، وذلك عبر الذهاب الي أقرب فرع لبنك الراجحي وتقديم نموذج الحصول علي اعفاء الراجحي، أو الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي وطلب خدمة الاعفاء، حيث يقدم المصرف تلك الخدمة بغرض إسقاط الأقساط التي لا يقدر المقترض علي سدادها أو تأجيل تلك القساط إذا كان العميل لا ينطبق عليه الشروط المطلوبة، وجاء ذلك القرار من البنك بعد المر الملكي، حيث أقبل عدد كبير من المقترضين وإرسال نماذج تطلب إسقاط أقساط الراجحي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا، فقد صدر الأمر من الرئاسة الملكية بعدد من الضوابط يجب الالتزام بها، وهي كالأتي:

لابد من أن يكون العميل المتقدم لطلب خدمة إعفاء الراجحي تعرض لإصابة تمنعه عن تأدية عمله، فذلك المر بالتأكيد يمنعه من السداد.

وفاة العميل لا قدر الله.

الحصول علي تأمين تكافلي عند الحصول علي قرض من الراجحي.

خطوات التقديم للحصول علي إعفاء الراجحي