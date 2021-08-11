اقوي عروض التقسيط سيارة تويوتا لاندكروز 2022 بقسط شهري 1000 ريال سعودي على 60 شهر من بنك الراجحي

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عمر شويل - جدة اقوي عروض التقسيط سيارة تويوتا لاندكروز 2022 بقسط شهري 1000 ريال سعودي ، السيارة التي تحمل اسم علامة لاند كروزر التجارية تعد مرغوبة ويعلو الطلب على الشراء لها وبشدة، وبالأخص بالمملكة العربية السعودية، والتي سعت إلى توفير طرق عديدة يستطيع الشخص السعودي من خلالها أن يحصل وبشكل فوري على تلك النوعية من السيارات عالية الطلب رائعة المزايا، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يطلب من الشخص، كي يحصل على الموافقة بشأن الاقتناء للسيارة بواسطة تسهيلات قرض الراجحي.

سيارة لاند كروز 2022 من الراجحي ب 1000 ريال

سيارة لاند كروز 2022 من الراجحي ب 1000 ريال من الممكن أن يقوم الشخص بطلبها عبر الاتباع للآتي من الشروط التالية:

المواطن يستدعي الأمر أن تكون إقامته الكاملة بالمملكة السعودي، مع ضرورة أن يثبت أنه سعودي الأصل بتقديمه ما يثبت بأنه سعودي المنشأ.

الدفع للأقساط والتي يجب استحقاقها بالمواعيد المنصوص عليها في مرسوم البنك المتفق عليه بين المؤسسة والعميل.

القسط يبلغ قيمة الألف جنيه شهري، وعلى مدار ما يعادل الخمس سنوات، أو ما يساوي الستين شهر.

من الممكن أن يسدد العميل دفعته الأولى من السعر الخاص بالسيارة بعد المضي لعام كامل من التسلم للمركبة.

أهم المميزات التي تتواجد بالسيارة لاند كروز

تلك السيارة تتسم بأنها تتمتع بالتصميمات الأشد رقي وفخامة عن غيرها من الأنواع من الماركات الأخرى للسيارات، تتمتع بأن المقعد الأمامي يمتاز بالراحة، كما أن الدواسات الخاصة بالسيارة متلائمة مع تصميمها، والتصميم هو الذي يدفع الكثيرين لشراء السيارة.

تمتاز المقاعد الخلفية التي تتواجد بغرفة السيارة من الداخل بكونها أكثر راحة واستيعاب للعدد الأكبر من الركاب، ومختلف العوامل التي تحقق الأمان التام بالنسبة للقائد، أو الركاب، حيث أن المقاعد على درجة عالية من الأمان حيث تتوفر الوسائد من النوع الهوائي، والمساعد على المكوث بالسيارة دون مشكلات أو متاعب، كما يتوفر النظام المكيف لهواء السيارة، وخدمة الواي فاي من الممكن مد السيارة بها، كما تتوفر الشاشة التي من الممكن أن تعمل بالسيارة، وبمساحة تبلغ ستة بوصات.