نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار التحصيلي 1443 وخطوات تسجيل الاختبار التحصيلي عبر موقع منصة قياس في المقال التالي
متي مواعيد اختبار التحصيلي 1443، يعتبر ذلك واحد من ضمن الأسئلة الهامة التي قد تدور في أذهان الكثير من الطلاب في مرحلة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأن يحصلون علي مواعيد الاختبار حيث إن هذا الاختبار يعتبر واحد من الامتحانات الهامة التي يقوم الطلاب بها ويدخل درجاتها في درجات القبول الجامعي.
مواعيد اختبار التحصيلي 1443
الاختبار التحصيلي يعتبر واحد من ضمن الاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية إلي الطلاب في مرحلة الثانوية العامة، حيث إن ذلك الاختبار يعمل علي قياس مدي تحصيل الطالب في العديد من المواد الدراسية في مرحلة الثانوية العامة وقياس مدي قدرة الطالب ومستوي ذكائه في العديد من المصطلحات الدراسية.
طريقة التسجيل في الاختبار التحصيلي
يتم التسجيل في هذا الاختبار إلكترونياً من خلال موقع منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية حيث يتم التسجيل عن طريق القيام بمجموعة متعددة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة قياس علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق بيانات النفاذ الوطني.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع الاختبارات المتاحة.
- اختيار من الصفحة التي تعرض لك الاختبار التحصيلي.
- الضغط علي زر التسجيل في الاختبار.
- تقوم بقرأة الشروط والأحكام ثم الضغط علي الموافقة عليها.
- بعد ذلك تكتب الأسم ثم رقم الهوية.
- تحديد نوع الاختبار ورقي أو محوسب.
- بعد ذلك تكتب البيانات المطلوبة منك.
- الضغط علي زر التسجيل.
مواعيد اختبار التحصيلي 1443
يتم عقد الاختبار التحصيلي من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية مرتين في العام ويتم الإعلان عن مواعيد الاختبار عبر موقع الهيئة قياس علي شكبة الأنترنت قبل الموعد بفترة وحتي الأن لم يتم الإعلان عن أي مواعيد للاختبار حيث من المتوقع إن يتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.
رسوم الاختبار التحصيلي
- رسوم التسجيل في الاختبار المبكر الورقي 100 ريال سعودي.
- يتم تحصيل رسوم 150 ريال سعودي نظير التسجيل المتأخر في الاختبار التحصيلي الورقي.
- رسوم التسجيل في الاختبار المحوسب 150 ريال.
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