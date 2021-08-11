تمويل شخصي للمقيمين في السعودية 1443 وافضل البنوك التي تمنح القرض والشروط والأوراق ، سن التقاعد ليس بالضرورة ان يصل الشخص ألى 60 سنة، على سبيل المثال ، يتقاعد الناس مبكرًا بسبب الإصابات ، لأنه عندما يتقاعد الشخص ، سيتم تخفيض راتبه ، مما سيكون له تأثير على مسار حياته ، قررت عدة بنوك تقديم قروض تمويلية لهؤلاء الأشخاص المتقاعدين لكن بعد عدة شروط و أوراق مطلوبة وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال قراء موقع ثقفني الكرام .

أفضل بنك في تقديم القروض للمتقاعدين

هناك العديد من البنوك التي تقوم بتقديم هذا القرض بالنسبة للمتقاعدين السعوديين وسوف نقوم بإيضاحهم لكم قراء موقع ثقفني الكرام وهذه البنوك هي:

مصرف الراجحي. بنك الرياض. البنك السعودي للاستثمار. بنك سامبا.

تمويل شخصي للمقيمين في السعودية

ما هي مميزات هذا التمويل ميزات قروض التمويل للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية

لا يشترط البنك السعودي للاستثمار وجود ضامن لتقديم التمويل الشخصي للمتقاعدين.

يمكن استخدام القرض في نفس اليوم ، ولكن فقط في حالة استكمال المستندات المطلوبة.

تمت الموافقة على التمويل من قبل هيئة الشريعة الإسلامية.

يمكن للمتقاعد الحصول على تمويل مرة أخرى ، ولكن فقط إذا كان قد دفع بالفعل أول تمويل شخصي.

إذا حصل الشخص على تمويل من بنك آخر ، يمكنه تحويل القرض إلى هذا البنك.

في حالة وفاة المتقاعد ، لا تلتزم أسرته بالدفع.

لأن البنك يقوم بشطب هذا الدين.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان الشخص مصابًا بجروح خطيرة نتجت عنه عجز كلي ، فلا يلزمه الدفع.

معلومات عن القرض الشخصي للمتقاعدين

الحد الأدنى لمبلغ القرض 50،000 ريال سعودي ، ولكن الحد الأقصى لمبلغ القرض هو 150،000 ريال سعودي.

الحد الأقصى لفترة التمويل خمس سنوات.

يمكن للمواطنين السعوديين والمواطنات الحصول على تمويل فقط.

يجب ألا يقل عمر المقترض عن 38 عامًا. في وقت الدفع النهائي ، يجب ألا يتجاوز العمر 65 عامًا.

الوثائق المطلوبة من بنك السعودية للاستثمار

يحصل البنك السعودي على نسخة من الهوية الوطنية للمقترض للحصول على قرض شخصي ، بشرط أن يكون ساري المفعول. وثيقة تمهيدية توضح راتب التقاعد في حال كان الشخص يعمل في دائرة حكومية. أما إذا كان الشخص يعمل في القطاع الخاص ، فيجب عليه تقديم مستندات من وكالة التأمينات الاجتماعية. إذا تم تحويل راتب المقترض إلى بنك آخر غير البنك السعودي ، فيجب عليه تقديم كشف حساب للأشهر الثلاثة الماضية لتسجيل راتب الشخص. أخيرًا ، يجب على الشخص الذي يتلقى الإدارة المالية الشخصية ملء نموذج طلب.

تمويل المتقاعدين بنك الرياض

أن يكون عمر المقترض وقت سداد القرض النهائي 70 عامًا. يجب أن يحصل المقترضون على راتب تقاعدي من خلال بنك الرياض. بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يقل راتب الشخص عن 2000 ريال سعودي ، المبلغ الصافي بعد سداد جميع المصاريف المطلوبة.

و في هذا المقال تعرفنا سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بموضوع حصول المقيمين داخل المملكة العربية السعودية علي قروض شخصية للاستفادة منها في السعودية و تعرفنا علي الشروط التي يجب توافرها في الفرض لكي يستطيع الحصول علي القرض و ماهي الاوراق المطلوبة و كيفية التقديم علي القرض