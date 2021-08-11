نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني | رقم بنك الراجحي للمساعدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك الراجحي السعودي أحد أكبر البنوك على أراضي المملكة، حيث يبحث الكثير من عملاء البنك عن رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني ، والذي يتم من خلال التواصل على هذا الرقم بالحصول على العديد من النصائح والإرشادات وآخر العروض والمستجدات التي يقدمها البنك يوما بعد يوم. وقد قدم المصرف أرقام ساخنة مجانية يمكنك التواصل مع البنك من خلالها بكل سهولة ويسر. فمن خلال هذا المقال سنقوم بتوفير تلك الأرقام سواء للعملاء القدامى أو العملاء الجدد، وكذلك أرقام خاصة بعملاء التميز بالبنك، مع توفير جميع أرقام الشكاوى والاستفسارات الخاصة بإدارات الحساب أو عمليات التداول الإلكتروني، ورقم الراجحي مالية.

خدمة عملاء الراجحي

مصرف الراجحي هو بنك سعودي وأكبر بنك إسلامي في العالم من حيث رأس المال. ويُعد البنك مستثمرًا رئيسيًا في أعمال المملكة.

وهو أحد أكبر الشركات المساهمة في المملكة، بأكثر من 330.5 مليار ريال سعودي في الأصول المدارة وأكثر من 600 فرع. ويقع مكتبها الرئيسي في الرياض، مع ستة مكاتب إقليمية. مصرف الراجحي أيضا له فروع في الكويت والأردن ، وفرع في ماليزيا وسوريا.

يمكنك من خلال استخدام خدمة عملاء مصرف الراجحي من تنفيذ معظم عملياتك المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، من خلال رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني سواء الهاتف المحمول أو الخط الأرضي، سواء كنت في المملكة أو في الخارج.

إجراء العمليات المصرفية من خلال الهاتف المحمول أو الخط الأرضي.

يمكنك إتمام العمليات المصرفية سواء كنت مقيماً في المملكة أو بالخارج.

عرض تفاصيل حسابك.

سداد فواتير والمدفوعات الحكومية.

يمكنك تنشيط أو إلغاء بطاقات الائتمان الخاصة بك، وإعادة إصدار البطاقة وطلب بطاقة ائتمان جديدة.

استفسر عن أقساط التمويل الخاصة بك وقم بالسداد المبكر.

التحدث إلى ممثل أو مدير خدمة العملاء.

يمكنك شراء بطاقات الإنترنت ADSL وباقات الهاتف وبطاقة أسعار الأسهم وما إلى ذلك.

رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني

يحتاج عملاء البنوك إلى وسيلة للتواصل مع خدمة العملاء ، من أجل الاستفسار عن بعض الموضوعات أو التعرف على بعض الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، والعروض التمويلية الخاص بالعملاء.

وضع البنك أرقامًا محددة يمكن للعملاء من خلالها التواصل مع البنك مجانًا.

رقم الهاتف المجاني لمصرف الراجحي لجميع عملاء الفروع الحاليين هو “920003344“. أما بالنسبة لعملاء التميز فيمكنهم التواصل مع البنك على الرقم المخصص لهم وهو “8001248880”. يمكن لعملاء مصرف الراجحي الجدد التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم “8001241222“.

ومن خلال تلك الأرقام يمكن للعملاء الاتصال بالبنك بسهولة للحصول على جميع المعلومات اللازمة.

رقم بنك الراجحي للمساعدات

قام مصرف الراجحي بتخصيص رقم موحد لجميع العملاء من أجل التواصل مع البنك والحصول على بعض الخدمات التي يمكن تقديمها لكم عبر الهاتف، وذلك الرقم يمكنك من خلاله إتمام العديد ن المعاملات المالية دون الحضور مباشرة إلى البنك، ويمكنك من خلال رقم المساعدات من الحصول على حلول أي مشكلة تواجه العميل سواء مشاكل متعلقة بحسابه أو استشارات خاصة بعمليات الاستثمار.

فرقم رقم بنك الراجحي الموحد هو “920000084” ويمكن من خلال هذا الرقم الحصول على كلمة مرور جديدة لحسابك الشخصي، أو التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي.

رقم الراجحي المالية

بعد التعرف على رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني يأتي رقم الراجحي المالية، وهو الرقم الذي يقدمه البنك حتى يتمكن جميع العملاء من الاستفسار عن خدمات التداول لمصرف الراجحي.

من خلال هذا الرقم يمكنهم الاستعلام عن محفظتهم الاستثمارية أو أسعار عملية التداول، بالإضافة إلى أن هذا الرقم يتيح التواصل مع فريق خدمة عملاء الراجحي تداول وهو رقم موحد.

حيث يمكن إتمام العديد من عمليات التداول التي يمكن المتاجرة بها من خلال رقم”00966920005856“.

فهذه هي جميع التفاصيل الخاصة بأرقام التواصل مع موظفي بنك الراجحي السعودي، ومن خلال تلك الأرقام يمكن للعميل إتمام العديد من المعاملات المالية، وكذلك الشروع في الكثير من عمليات التداول الإلكتروني من خلال الراجحي مالية.