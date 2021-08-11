الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1443 برقم العداد عبر السعودية للكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1443 ؛ من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير من المواطنين، خاصًة مع اقتراب إصدار الفواتير الجديدة، ووفقًا للتحول الرقمي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وتحقيق رؤية 2030 استطاعت أن توفر كل الخدمات التي يحتاج لها المواطنين عبر روابط الكترونية، مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1443 بعدة طرق، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1443

قدمت شركة الكهرباء السعودية طرق كثيرة يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بخطوات بسيطة، تسمح للعملاء بمعرفة الاستهلاك وأيضًا قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، كما أن الشركة أتاحت أيضًا فرصة الاشتراك في خدمة الرسائل النصية للاستعلام عن الفاتورة من خلال الاتصال على رقم 500120 وفيما يلي بعض من الطرق المتاحة للاستعلام عن فواتير الكهرباء 1443 في السعودية

خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء 1443 في السعودية عبر الخدمة الإلكترونية

تتيح تلك الخدمة الحصول على كل الاشعارات سواء أكان عند ضرورة السداد، او موعد اصدار الفاتورة أو بعد صدورها بالفعل، وأيضًا التحذيرات والتنبيهات من الشركة، وللاستعلام يجب الدخول على موقع الشركة من خلال الرابط الرسمي ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

اولا:- اختيار خدمات المشتركين.

ثانيا:- ثم اختيار خدمة فاتورتك.

ثالثا:- الضغط على خدمة الفاتورة الالكترونية.

رابعا:- الذهاب إلى صفحة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

خامسا:- إضافة رقم الحساب، البريد الإلكتروني، اللغة، ثم الضغط على تسجيل.

خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الحساب 1443

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بواسطة رقم الحساب لابد من إتباع الخطوات الأتي ذكرها ألا وهي:-

الدخول على موقع الشركة الرسمي.

يجب أن يتم تسجيل حساب الشركة، وبعد ذلك سيتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة خدمات المشتركين.

اختيار خدمات الفواتير.

ثم إدخال رقم الحساب للاستعلام عن فواتير الكهرباء.

ثم الضغط على بحث والانتظار حتى يتم تحميل تفاصيل الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء في السعودية برقم العداد