نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ReefSaudi طريقة التسجيل في ريف للدعم النقدي للأسر المنتجة ومستفدي دعم الريف reef gov sa لربات البيوت في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعلت وزارة المياه والبيئة والزراعة رابط التسجيل في ريف للدعم النقدي للأسر المنتجة وربات البيوت ReefSaudi عبر بوابة مبادرة الريف reef gov sa للعاملين في القطاع الزراعي في إطار حرصها على تحسين الأوضاع الاقتصادي من أدى لارتفاع عمليات البحث خلال الفترة الحالية من قبل العاملين في قطاع الزراعيين بالمملكة العربية السعودية وذلك للتعرف على طريقة التسجيل عبر بوابة دعم ريف الأسر المنتجة من أجل الحصول على الدعم المادي الذي حددته وزارة المياة والزراعة والبيئة لتطوير وتنمية المحاصيل والمنجات الزراعية وذلك للأشخاص الحاصلين على الجنسية السعودية ومن المفترض الاعلان عن دعم ريف في العشر الأوائل من كل شهر ميلادي واليكم تفاصيل دعم ريف وطرق التسجيل.

طريقة التسجيل في ريف للدعم النقدي

هناك العديد من الخطوات التي يجب على الراغبين في التسجيل في ريف للدعم النقدي إتباعها حتى يتمكن من أدخال كافة بياناته ورفع مستنداته من خلالها وهي على النحو التالي:

أول خطوة يتوجه المواطن الي البوابة الالكترونية لدعم ريف الأسر المنتجة الموجودة من خلال رابطها الخاص وبعد ذلك فتح بوابة التسجيل الموجودة بالموقع. الخطوة الثانية ستظهر أيقونة تسجيل عائلات منتجة بأعلى الصفحة يقوم المواطن بالضغط عليها ثم النقر على أيقونة تسجيل الآن الموجود أسفل الصفحة.

خطوات تسجيل طلب دعم الريف

وبعد تسجيل الدخول إلى بوابة دعم الريف ReefSaudi ذلك سيتطلب منك ملئ عدد من الحقول لتسجيل طلب الحصول على دعم الريف جميع البيانات الخاصة بالمتقدمين العاملين في قطاع الزراعيين وهي كالتالي:

كتابة اسم المتقدم للحصول على دعم الريف كاملا.

إدخال رقم الهوية الخاصة بالمواطن وتاريخ ميلاده وكتابة سن المتقدم ونوع الجنسية.

كذلك تحديد نوع الجنس ذكر أو أنثى. والحالة الاجتماعية أعزب أو مطلق أو متزوج.

ثم بعد ذلك يقوم بإدخال العنوان الخاص بمحل السكن وتسجيل بيانات الاتصال.

وأخيرا سيتطلب منك بعد ذلك ارفاق لمستندات والأوراق التي تؤكد صحة المعلومات التي تم تسجيلها.

ثم الضغط على زر التسجيل والقيام بإدخال رمز التحقق المرئي المرسل إلى رسالة نصية عبر الجوال وحفظ البيانات وطباعة الرسالة.

مبادرة الريف للدعم النقدي

وقامت حكومة المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة الكترونية لبرنامج ريف وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتسهيل المواطنين من الفئات المستهدفة من الدعم في التسجيل في دعم ريف إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقرات الوزارة لتقديم طلب الحصول على الدعم الريفي ويمكنه أيضا من خلال منصة ريف الإلكترونية أن يقدم ويرفق المستندات المطلوبة الخاصة به ومراجعتها من خلال البوابة من قبل فريق مختص بذلك.