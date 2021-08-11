ما هو تمويل التجارة الإلكترونية المقدم عبر شركة الرائدة للتمويل

تسعى شركة الرائدة إلى تقديم عدة منتجات متناسبة مع جميع العملاء، ومن ضمنهم تمويل التجارة الإلكترونية الجديد، حيث يتم تقديم مزايا استثنائية للعملاء المنتسبين للمنشآت التجارية والشركاء والكيانات الاقتصادية التي أسست علاقات استراتيجية مع شركة الرائدة، ومن ضمنهم المنصات الناشطة في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى العملاء والتجار في منصة نون، ويقسم هذا التمويل إلى ثلاثة أقسام موزعة على ثلاث باقات الأولى ستة أشهر والثانية 9 أشهر والثالثة سنة، ويكون التسديد من خلال التحويل الشهري أو الأسبوعي اليومي.

ما هو برنامج تمويل التجارة الإلكترونية المقدم من الرائدة

يصل مبلغ منتج تمويل التجارة الإلكتروني إلى نحو 500,000 ريال سعودي ضمن الباقات التالية:

إذا كان 12 شهر فتبلغ الرسوم الإدارية 20% زائد 1.5%

إذا كان تسعة أشهر فتبلغ الرسوم الإدارية 15% زائد 1.0%

إذا كان ستة أشهر فيبلغ 10% زائد 1% رسوم ادارية.

نبذة عن تمويل الرائدة في التجارة الإلكترونية للمنشآت والشركاء

تتراوح المدة ما بين ستة أشهر وحتى 12 أشهر

أقل حد للمنتج 50,000 ريال سعودي

أقصى حد للمنتج 500.000 ريال سعودي

التسديد يكون يومي أو أسبوعي أو شهري

يتم إعادة الرسوم الإدارية عند إلغاء الطلب عبر شركة الرائدة

لا يوجد وديعة مستردة

السداد المبكر N/A.

كيفية التقديم على برنامج منتج التجارة الالكترونية التمويلي

بعد الدخول إلى موقع الرائدة الرسمي الموجود على شبكة الانترنت يتوجب النزول إلى أيقونة قدم الآن والضغط عليها

الموجود على شبكة الانترنت يتوجب النزول إلى أيقونة قدم الآن والضغط عليها ثم يجب كتابة الاسم الكامل لمالك المنشأة

بعدها القيام بكتابة اسم المنشأة

وضع البريد الإلكتروني ورقم الجوال لمالك المنشأة

الإجابة عن سؤال وجود السجل التجاري أم لا

اختيار نعم أو لا في حال كانت منشأتك تستقبل المدفوعات من بطاقات الماستر كارد أو مدى أو بطاقة الفيزا

اختر الوقت المناسب للاتصال بك واضغط علي مربع الأحكام والشروط بعد قراءة السياسة ومن ثم انقر على كلمة إرسال.

ما هي منتجات الرائدة للمنشآت والشركات

تقدم الشركة أربعة تمويلات مختلفة عن بعضها داخل المملكة وهي: