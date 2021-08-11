نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “on” رابط منصة قادة المستقبل السعودية لتأهيل القادة للوظائف القيادية للعاملين بالوزارة رؤية 2030 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل سعي وزارة التعليم السعودية الدائم في الارتقاء بكافة منسوبي وزارة التعليم، أطلقت رابط منصة قادة المستقبل من أجل تأهيل قادة المستقبل من من هم على رأس العمل بالوزارة، سواء من المعلمين أو الإداريين إلكترونياً لاحتيار شاغلي المناصب العليا بالوزارة إلكترونياً، وفق ضوابط ومعايير محددة وضعتها الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في من يتولوا المناصب العليا في الوزارة، وذالك كله يندرج تحت تطبيق رؤية المملكة الاستراتيجية 2030 التي من أهم أساسياتها هي تولي الكفاءات الوظائف القيادية في كافة المجالات، للنهوض بالمملكة في كافة القطاعات ومن أهمها القطاع التعليمي.

وزارة التعليم السعودية ورؤية المملكة الاستراتيجية 2030

القيادة الرشيدة الحكيمة هي من تجعل بيئة العمل ملائمة للإبداع، لذا فاختيار قائد العمل من أهم النقاط للنهوض بأي منشأة أو حدة ووزارة التعليم السعودية، في ظل رؤيتها للتحديث تهتم باختيار الكفاءات ليتولوا المناصب العليا بالوزارة دون النظر إلي عامل السن، فالشاب الكف أفضل من الكبير الغير متعلم ومتطور فهذا هي السياسة العامة في وزارة التعليم السعودية.

رابط منصة قادة المستقبل 2021

تهدف وزارة التعليم السعودية من أطلاق رابط المنصة الإلكتروني الجديد، عدة فوائد تحقق للوزارة النهوض والتقدم من خلال أختيار قيادات ذات فكر متجدد تسير بالمنظومة التعليمية إلي أفاق المستقبل الرحب، الذي يعتمد على العلم والابتكار في حل مشكلات التعليم ويكون عندها القدرة على الابتكار، لإستكمال مسيرة التطور وفيما يلي الأهداف في نقاط محددة.

أهداف منصة قادة المستقبل السعودية

تولي الكفاءات من منسوبي الوزارة المناصب العليا. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في أختيار قادة الوزارة وتحقيق الشفافية في أختيار القيادات. تحقيق رؤية المملكة الاستراتيجية 2030 في تولي الكفاءات المناصب العليا في مختلف مجالات الحياة في المملكة. تحقيق أقصى استفادة للوطن من فكر القيادات النابغة في الوزارة من أصحاب الرؤية المعاصرة للنهوض بالمملكة. تأهيل قيادات الصف الثاني من كوادر الوزارة حتى لا يحدث فراغ في القيادات بعد انتهاء خدمة قيادات الصف الأول.

ما هي منصة قادة المستقبل السعودية

هي منصة إلكترونية وتعتبر من المشاريع الواعدة لوزارة التعليم السعودية، في تأهيل الكوادر الوظيفية لشغل الوظائف العليا بالوزارة، من العاملين في الوزارة ” إداريين، تربويين، والأكادميين”، وهو برنامج متكامل يحتوي على عدة مراحل حتى يتكامل بالصورة المثلى التي تصبوا لها الوزارة في النهاية، وهو صناعة مستقبل تعليمي أفضل للأجيال القادمة.

رابط منصة قادة المستقبل 1443

يمكنك الدخول عبر المنصة الإلكترونية عن طريق تسجيل الدخول إلي المواقع الإلكترونية التالية.

نظام فارس الخدمة الذاتية. رابط نظام نور التعليمي. النفاذ الوطني الموحد. الهوية الموحدة.

وزارة التعليم تحدد شروط الحضور لمقار المدرسة للطلبة

أعلنت وزارة التعليم السعودية، أنه يجب على الطلبة والطالبات لجميع المراحل خاصة مرحلتي المتوسط والثانوي أخذ اللقاح الجرعة الأولى قبل يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، من خلال الدخول على تطبيق توكلنا والتأكد من موعد حجز أخذ جرعة اللقاح الأولى، وشددت على الطلبة الالتزام بالمواعيد المحددة للحضور لتلفي اللقاح قبل بدـأ العام الدراسي.

الشباب كلمة السر في وزارة التعليم

الشباب هم نصف المجتمع السعودي وهم المنوط بهم النهوض بالبلاد في المستقبل، لذا تسعى وزارة التعليم لتمكين الشباب في المناصب القيادية في المستقبل، فالشباب عندهم طاقات إبداعية كبيرة ومنهم يخرج أفكار جديدة، لذالك أطلقت الوزارة منصة إعداد القادة، كي يكون النوابغ من العاملين بالوزارة تحت أعين المسئولين وتأهيلهم لتولي المسئولية في القريب العاجل.