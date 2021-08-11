حساب المواطن و حقيقة مبالغ الدعم لدفعة شهر أغسطس

يعد برنامج حساب المواطن من أهم ،وأشهر البرامج الإجتماعية فى المملكة العربية السعودية ،الذى يقوم بتوفير دعم مالى للمستحقين من الفقراء ،ومحدودى الدخل لتوفير لهم حياة كريمة ،ومناسبة،وذلك ضمن خطة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠،وقد تم البدء فى هذا البرنامج قبل سنوات واستفاد منه الكثير من المواطنين السعوديين ،الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية ،و الاستحقاق للدعم ،حيث أنة يتم صرف دعم مالى شهريا للمستحقين ،وتم تحديد هذا الدعم من خلال عدد أفراد الأسرة ،وقيمة الدخل الخاص بها،ويتم إيداع دعم حساب المواطن فى الحساب البنكى الخاص بالمستفيدين ،ليقوموا بصرفه مباشرا بسهولة، ويسر ،ودون أدنى مشكلة .

حساب المواطن دفعة شهر أغسطس 1443

وقد شهدت الساعات الأخيرة تزايد في عمليات البحث من قبل المواطنين المستفيدين من البرنامج هو دعم شهر أغسطس، وذلك مع تحديد موعد ،وإمكانية الصرف ،ولكن قد أكد حساب المواطن أنه لم تصدر أي مبالغ دعم خاصة بشهر أغسطس ،فى حالة أن شروط الأهلية ،والمعايير تنطبق على المستفيدين، سوف يتم صرف الدعم بتاريخ ١٠ أغسطس من الشهر الجارى ،وذلك بإيداعه فى الحساب البنكى الخاص بالمستفيدين

معرفة قيمة حساب المواطن

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ،أنه من يريد معرفة قيمة الاستحقاق فى حساب المواطن ،بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية ،والانتظار حتى تتمكن الصفحة من التحميل ،ثم قم بإدخال البيانات الخاصة المطلوبة ،وبعد ذلك يظهر لك المبلغ المستحق للحصول عليه من الدعم.

شروط جديدة لحساب المواطن

قد أعلن حساب المواطن ،إيقاف التسجيل مؤقتا ،وذلك بعد صرف دفعة شهر أبريل

وقد تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتا

هذا وقد تم وصول عدد المستفيدين من الدعم في المملكة العربية السعودية ،من برنامج حساب المواطن إلى ١٢.٧ مليون مواطن سعودى ،وهذا عدد ليس بقليل ،وقد تسعى المملكة العربية السعودية لتوصيل الدعم لجميع المستحقين له ،حتى يتمكنوا من العيش فى حياة مناسبة لهم ، ومواكبة العصر ،بالإضافة إلى تلبية ،وسد متطلبات المواطن السعودي ،ونحن موقع ثقفنى نشكر المملكة العربية السعودية على هذا الجهد المبذول ،فى مساعدة المواطن السعودي ، وذلك ضمن خطة النهوض بالمملكة العربية السعودية .