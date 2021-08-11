من أبرز الأسئلة المتداولة هي كيف أحجز موعد لقاح كورونا عبر توكلنا 1443 بالخطوات. فقد أتاحت وزارة الصحة السعودية التسجيل في لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين لحين أخذه بالمستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة من قبل الوزارة. ويتم الحجز عبر تطبيق توكلنا الخدمة الإلكترونية بعد التأكد من أهلية المستخدم لأخذ الجرعات المعتمدة من اللقاح.

كيف أحجز موعد لقاح كورونا عبر توكلنا 1443

يتم حجز موعد لقاح كورونا من توكلنا بسهولة بالغة من خلال إتباع الخطوات والتعليمات الآتية:

التوجه لتطبيق توكلنا على الجوال وفتح التطبيق.

تسجيل الدخول لحسابك ثم النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمة لقاح كورونا.

تحديد المستفيد أو أحد التابعين له أو أحد المكفولين.

اختيار خدمة حجز موعد لقاح كورونا من الخدمات ثم البدء في الإجابة على الأسئلة الصحية.

ثم اختيار مركز التطعيم المناسب لتلقي اللقاح ثم تأكيد الموعد من خلال النقر على أيقونة تأكيد حجز اللقاح.

كيف احجز تطعيم كورونا صحتي

تثبيت تطبيق صحتي والدخول للتطبيق.

النقر على الخدمات الإلكترونية ثم التسجيل في خدمة لقاح كورونا.

ابدأ في إدخال كافة البيانات المطلوبة ثم النقر على أيقونة التسجيل.

بتلك الخطوات يتأكد تسجيلك في لقاح كورونا.

اللقاحات المتوفرة في السعودية

حددت المملكة اللقاحات المعتمدة الموجودة بالمملكة وهي :

لقاح فايزر.

لقاح موديرنا.

لقاح جونسون آند جونسون.

لقاح استرازينيكا.

وبينت الوزارة أنه في حال اعتماد أي لقاح أخر سوف يتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وبينت أن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر هما المقدمان حاليًا عبر تطبيق صحتي والباقي معتمدين من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة. وبينت الوزارة أنها بدأت في تحصين الفئة العمرية من 12-18 عام بالمرحلة الأولى وقد شهدت العديد من المراكز الصحية والمستشفيات تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين بتلك الفئة العمرية وقالت أن الجرعة الثانية سوف تُعطي مناعة أكثر.

تسجيل اللقاح للمقيمين عبر بوابة مقيم

أطلقت بوابة مقيم خدمة تسجيل اللقاح بالتعاون مع وزارة الداخلية والصحة بالخطوات الآتية: