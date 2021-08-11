شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية 1443

تبحث أعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية عن شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة التي تقدمها وزارة الخارجية من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يهتم بها ملايين المقيمين بالمملكة الراغبين في استقدام أحد أفراد عائلتهم أو أقاربهم لزيارة تتراوح من 14 يوم إلى أكثر من عام بالمملكة بشرط توفر جميع الشروط المطلوبة والتي سنوضحها لكم خلال المقالة، قالمملكة العربية السعودية هي الدولة الخليجية الكبرى التي يعيش على أراضيها ملايين المقيمين من جميع الدول العربية والتي يطلب زيارتها أيضاً ملايين العرب سنوياً، ولأننا نهتم في موقعنا بالشأن السعودي نوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” توضيح لأحد أهم خدمات وزارة الخارجية السعودية والشروط المطلوبة للموافقة على زيارة عائلية بالمملكة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب، فإلى نص المقال.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

يُمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية استقدام أحد أفراد عائلتهم وطلب زيارة بالمملكة بشروط معينة، نوضح لكم كافة الشروط كالتالي:

أولاً لا بد أن تكون إقامة المقيم سارية لفترة كافية تشمل مدة الزيارة بحد أدنى 3 شهور.

ثانياً أن يكون جواز السفر للمقيم صالح وساري لمدة 6 أشهر على الاقل.

ثالثاً أن يكون طلب الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى فقط مثل الأب والأم والزوجة والأبناء.

رابعاً لا يجوز أن يكون عمر الأبناء أكثر من 18 عاماً.

خامساً يُستثنى مواعيد الحج والعمرة من قبول طلبات الزيارة.

سادساً تسديد كافة الرسوم المالية المستحقة لطلب الزيارة.

سابعاً يتم تقديم طلب الزيارة إلى موقع وزارة الخارجية ومنصة التأشيرات على الإنترنت.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة

يُمكنكم تمديد مدة الزيارة بشروط معينة نوضحها لكم كالتالي: