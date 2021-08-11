نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر البنزين.. أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر أغسطس 2021 وتحدد التسعيرة الجديدة للوقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت أسعار البنزين لشهر اغسطس 2021 قائمة تريند جوجل للكلمات الأكثر بحثا في السعودية حيث تعتمد شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين لشهر أغسطس 2021 في السعودية مع بداية كل شهر ميلادي يبحث المواطنين عن أسعار البترول ويبدء التساؤلات وذلك لان وشركة أرامكو السعودية هي المسئولة عن التغييرات التي تحدث في أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية تقوم بتحديده بشكل شهري، وبالتحديد في اليوم العاسر من الشهر الميلادي فتشهد الأسعار ارتفاع في بعض الأحيان أو انخفاض في الوقت الأخر وأحيانا يستقر على ما هو عليه وهو ما حدث الشهر الماضي مع أسعار البنزين ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم نبذة عن أحدث سعر للبنزين في المملكة لشهر أغسطس للعام 2021.

أسعار البنزين لشهر أغسطس 2021

ومن المحتمل وفق تقارير إعلامية ان اسعار البنزين لشهر أغسطس 2021 في السعودية قد تشهد زيادة للبنزين 91، والبنزين 95 في المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، حيث قامت شركة أرامكو بعمل بعض الإجراءات والمراجعات الدورية والتي قد تفيد بوجود زيادة طفيفة هذا الشهر وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد أصدر مرسوم ملكي يحث على تثبيت سعر البنزين خلال الشهر الماضي، وذلك بعد القرار الذي صدر عن الديوان المكي في المملكة العربية السعودية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، امرًا ملكيا بتثبيت أسعار البنزين لشهر أغسطس 2021 في السعودية خلال الفترة المقبلة مثل ما كانت عليه أسعار البنزين لشهر يوليو الماضي على أن تتحمل الحكومة السعودية فارق الأسعار في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة ليستقر سعر لتر بنزين 91 عند 2.18 ريال، وسعر بنزين 95 عند 2.33 ريال.

إعلان أرامكو أسعار البنزين الجديدة

وتقوم شركة أرامكو السعودية، للنفط بتعدل أسعار منتجات الطاقة وفق متطلبات السوق وتماشيا مع الأسواق العالمية وهو ضمن خطة الكومة بتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياهسواء صعودا أو هبوطا حيث يتم ذلك بشكل شهر بعد مراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة وذلك وفقًا لمتطلبات السوق وقانون العرض والطلب، الذي تعتمد علية شركة ارامكوا في بيان سعر البنزين في السعودية في كل شهر ميلادي.

أسعار البنزين في السعودية 2021

سعر لتر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

أسعار البنزين 95: 2.33 ريال سعودي للتر.

السعر الجديد للديزل: 0.52 ريال سعودي.

لتر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

احتياطي النفط في السعودية

تعد المملكة العربية السعودية أكبر دول العالم امتلاكا وانتاجا للبترول والثروة النفطية تملك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم تشير التقديرات إلى أن احتياطي المملكة يقدر بـ268.5 مليار برميل وهو مايشكل أهمية كبيرة لدى المملكة ومواطنيها.