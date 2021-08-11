نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن السيبراني في السعودية و أهميته و رواتب موظفي الأمن السيبرانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتمد العالم على التكنولوجيا في الوقت الحالي أكثر من الماضي حيث أصبح العالم مترابط بشبكة واحدة وكأنه قرية صغيرة. ولكن بنفس الوقت أصبح من السهولة الوصول لأي معلومات وبيانات. حيث يتم تخزينها رقميًا على المواقع والأنظمة المختلفة.وقد ظهرت ما يعرف بالجرائم والهجومات الالكترونية واختراق المواقع الالكترونية بهدف تخريبها أو ابتزاز أصحابها وسرقة المعلومات والبيانات وغير ذلك. الأمر الذي دعا إلى وجود الأمن السيبراني لحماية هذه الأنظمة والشبكات من الاختراق، لنتعرف أكثر على الأمن السيبراني في السعودية، تابع معنا.

ما هو الأمن السيبراني

يعرف أيضًا بأمن المعلومات أو أمن الحاسب وهو أحد فروع التكنولوجيا الذي يعنى بحماية الأنظمة والشبكات والبرامج والأجهزة ضد الهجمات والاختراقات الرقمية والالكترونية. حيث يكون هدف هذه الهجمات الوصول إلى معلومات حساسة وتغييرها أو تدميرها بهدف استغلال أو ابتزاز أصحابها.

أهمية الأمن السيبراني

تتلخص أهمية الأمن السيبراني في التحكم بالولوج إلى المعلومات والسماح للمخولين بذلك فقط. كما يحمي المعلومات والبيانات من السرقة أو التخريب. علاوة على جاهزية جميع الأنظمة والمعلومات وإتاحتها فقط للشركة وعملائها.

وظائف الأمن السيبراني

تتعدد وظائف الأمن السيبراني ونذكر منها:

مسؤول أمن التطبيقات الذي يقوم بحماية البرامج والتطبيقات.

خبير أمن الذكاء الاصطناعي يعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة جريمة المعلومات.

Network Security Scrum Master: مراقبة وحماية جميع البيانات.

Cloud Security Architect: يعمل على حماية التطبيقات والبيانات السحابية.

محللو مكافحة التجسس مهمتهم إحباط التجسس الإلكتروني في البلدان المعادية.

التشفير حيث يتم فك تشفير البريد المشفر بدون مفتاح التشفير.

خبير سياسة التأمين على الإنترنت يقدم استشارة حول مخاطر الإنترنت.

خبير استخبارات الشبكة الذي يعمل على تحليل التهديدات الإلكترونية وحماية النظام من التهديدات.

مهندس أجهزة أمان الشبكة الذي يعمل على تطوير الأمان لأجهزة الكمبيوتر.

محامي الأمن السيبراني يقوم بالدفاع عن الأمن السيبراني والإلكتروني، بالإضافة إلى الجرائم السيبرانية.

مجالات الأمن السيبراني

تتمثل مجالات الأمن السيبراني بالنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها، ضبط الوصول المادي والمنطقي، تشغيل الأجهزة المشفرة والمكونة بشكل آمن. بالإضافة إلى تجزئة الشبكة، وحماية البريد الإلكتروني والأمن اللاسلكي. كما يتضمن مراقبة المضيف وشبكة الرصد، التحليل السلوكي، أتمتة المعلومات، أمان التطبيق وأمن الشبكة.

أنواع الأمن السيبراني

تتمثل أنواع الأمن السيبراني بأمن البنية التحتية الحيوية والتي تعتمد على البنية التحتية الفيزيائية الالكترونية للشبكة. كما يوجد تطبيقات الأمن والتي تشمل برامج حماية الأجهزة مثل برامج مكافحة الفيروسات والجدران النارية وبرامج التشفير المعلوماتي. أما أمن الشبكة فهو يهتم بحماية الشبكة من الاختراقات الخارجية. بينما سحابة الأمان فهي نظام مراقبة وحماية لكل مصادر المعلومات والبيانات التابعة للمستخدم عبر المواقع والمنصات الالكترونية. بالإضافة إلى انترنت الأشياء الذي يضم عدة منظومات مثل اجهزة التلفاز والطابعات.

رواتب الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

يحظى موظفو الأمن السيبراني برواتب عالية بسبب قلة هذا الاختصاص في المملكة العربية السعودية وتتراوح الرواتب بين 8500 ريال سعودي ويمكن أن يصل إلى 29500 ريال سعودي. علمًا أن الراتب يعتمد على سنوات الخبرة واختصاص الموظف.

بالختام نكون قد تعرفنا على الأمن السيبراني وأهميته ووظائفه. ولابد من الإشارة بأن هذا النوم من التخصصات بمثابة سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد لحماية معلوماتهم ومواقعهم وأنظمتهم الالكترونية من الهجمات الرقمية المعادية.