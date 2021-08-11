نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتم التعامل في حالة تأخر استلام الرواتب أو عدم استلامها في كلا القطاعين العام و الخاص؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تعريف الراتب على أنه الاجر المالي الذي يتم صرفه الى العامل من قبل الجهة التي يقوم بالعمل لصالحها، سواء كانت هذه الجهة تابعة الى القطاع الحكومي أو الخاص،و هو لا يعتبر من الأشياء الثابتة فهو يختلف من دولة إلى أخرى، كما يختلف فيما بين القطاع العام و الخاص بل من شخص الى آخر و ذلك لكونه يعتمد على عدة عوامل أولها اقتصاد الدولة والذي يلعب دورآ هاما في قوة أو ضعف رواتب العاملين فيها، وكذلك أيضا قوة الشركات والمؤسسات فيها، ويعتبر الثابت في هذا الأمر هو موعد صرف الراتب والذي يكون دائما في أغلب الدول بعد مرور ثلاثون يوم من العمل، و أحيانا أخرى يصرف أجر العامل يوميا أو اسبوعيا، وقيمته متغيرة لكونه يزيد بشكل تدريجي وخاصة عند الترقية، واليوم نتحدث عن الخطوات التي يقوم بها العامل عند تأخر صرف الراتب أو عدم استلامها من خلال المقال التالي.

كيف يتم التعامل في حالة تأخر استلام الرواتب أو عدم استلامها في كلا القطاعين العام و الخاص؟

أوصانا رسول الله عليه الصلاة و السلام بإعطاء الأجير أجره، و أنه يوم القيامة هو خصم كل من لم يعطي الأجير حقه، و لهذا فقد عملت كافة قوانين العمل في المملكة على تنظيم و ترتيب العلاقة فيما بين العامل “الموظف” وصاحب العمل، بحيث يلتزم صاحب العمل بكل ما جاء نصا في عقد عمل العامل لديه، والتي من أهم بنودها صرف أجر العامل في موعده المحدد دون تأخير، بالاضافة إلى عدم جواز المماطلة في صرف الأجور.

ما هو برنامج حماية الأجور و الدور الذي يلعبه ؟

يعتبر برنامج حماية الأجور والتي عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصداره حتى يسود الأمن الوظيفي كافة قطاعات العمل في شتى أنحاء المملكة، والذي تقوم فكرته على العمل الرقابي للمنشآت في كافة القطاعات و بالطبع في مقدمتها القطاع الخاص، عبر متابعة صرف أجور العمال بصورة تطابق ما جاء في عقد العمل بينهما، وتتابع جديا أي تأخير في صرف الرواتب أو حدوث أي انتقاص منه دون سبب.

ليس هذا فقط بل إن جميع الجهات المعنية قد شاركت في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين لديه؛ حتى يسود بينهما جو مناسب للانتاج والعمل، ومنع وجود أي أسباب للخلاف بينهما، من خلال عدة نقاط منها على سبيل المثال:

أن لا تتجاوز ساعات العمل عن ثماني ساعات ، وكل ما يزيد عن ذلك يتم صرف أجر إضافي عنه.

خلال شهر رمضان المبارك ، يتم تقليل ساعات العمل لتكون ست ساعات فقط.

يشترط أن يكون الوافد قد دخل إلى البلاد بصورة رسمية و قانونية .

يجب على صاحب العمل توفير بيئة العمل المناسبة

يلتزم صاحب العمل بأداء جميع حقوق العامل المالية .

يجب أن يكون عقد العمل بين كلا الطرفين رسمي ومصدق عليه من قبل وزارة العمل.

ما هو موعد صرف الرواتب في القطاع الخاص؟

سبق و أشرنا إلى أن راتب العاملين في القطاع الحكومي ، يكون بعد مرور 30 وم من العمل و لكن في القطاع الخاص بالمملكة، يكون موعد صرف الراتب للعاملين في 27 من الشهر، حيث يحول الراتب بشكل تلقائي الى حساباتهم البنكية، وفي حالة كان هذا اليوم هو يوم الجمعة، يكون موعد صرف الراتب هو يوم الخميس الذي يسبقه، وفي حالة تصادف موعد الصرف مع يوم السبت،يطون تحويل الراتب للحسابات هو يوم الأحد الذي يليه .

ما هي صور تأخير صرف الراتب في قانون العمل السعودي؟

وإليكم عدة صور تعتبر مثال لتأخير صرف الراتب للعاملين ، و منها:

عدم الالتزام بموعد صرف الراتب و الذي تم تحديده من قبل في عقد العمل.

صرف الراتب بطريقة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مسبقا في العقد.

عم الالتزام بموعد رفع الملف الشهري لكل عامل على برنامج حماية الأجور.

ماذا يحدث في حالة وقعت احدى صور تأخير الصرف السابقة ؟

وفي حالة وقوع أي من صور التأخير السابقة، فإنه يجب على الجهات المسؤولة سرعة القيام بحملات تفتيشية على المنشأة من أجل التحقيق ، ويكون الإجراء المتخذ كما يلي :

في حالة تأخر صرف الرواتب لمدة شهر، يتم عمل زيارة تفتيشية بصورة فورية.

عند تأخر الراتب لمدة تصل الى شهرين ، يتم إيقاف كافة خدمات المنشأة ما عدا إصدار ترخيص لها.

في حالة استمرار عدم الالتزام بمواعيد صرف الراتب ، يحق للعامل أن يقوم بفسخ عقد العمل مع جهة العمل التي يعمل لديها، بالاضافة الى قيام صاحب العمل بالالتزام بجميع الحقوق المالية الخاصة بالعامل،أما إذا كان العامل غير سعودي فيمكن نقل كفالته إلى شخص آخر بدون موافقة الشخص صاحب العمل، مع تشديد العقوبة على جهة العمل حيث يتم إيقاف جميع خدمات المؤسسة.

هل هناك تعويض يتم صرفه عند تأخير الرواتب ؟

نعم هناك تعويض في حالة تأخر موعد صرف الرواتب، فكما سبق و أشرنا إلى أن الالتزام بموعد صرف

الرواتب يعد واحدا من أهم الحقوق الوظيفية للعامل، لهذا تقوم الفرق التفتيشية على الفور بعمل زيارة

ميدانية من أجل التحقق وفي حالة ثبوت الأمر بالفعل، تقع على صاحب المنشأة غرامة مالية يتم تحصيلها

لصالح العامل قيمتها لا تتجاوز ضعف أجر العامل.

وفي حالة كان تأخير الرواتب بشكل عام للموظفين بالمنشأة، يتم رفع قضية أمام القضاء السعودي، حيث يتم

توقيع غرامة على صاحب المنشأة بمبلغ يقدر بحوالي 3000 ريال سعودي عن كل عامل تم حجز أو انتقاص

راتبه بدون مستند قانوني و رسمي.

كيف يتم طلب التعويض عن تأخر صرف الراتب ؟

عند تأخر صرف الراتب للعامل ، يمكنه أن يقوم بطلب التعويض بالشكل التالي: