نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض 50:50 لتمويل سيارة جديدة ادفع النصف وبدون تحويل الراتب وقسط شهري 650 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض 50:50 لتمويل سيارة جديدة هو أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي. حيث يمكن للعميل دفع نصف قيمة السيارة فقط وسداد قسط شهري بسيط جداً (650) ريال فقط سواء بتحويل الراتب أو بدون تحويله. وقد أعلن مصرف الراجحي في وقت لاحق عن بدء سريان عرض جديد لتمويل شراء إحدى السيارات الجديدة الفاخرة بامتيازات عديدة وأنظمة سداد ميسرة جداً. ويعد مصرف الراجحي هو أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم العديد من المنتجات التمويلية وخاصة عروض تمويل السيارات, حيث كان قد أعلن بنك الراجحي في وقت سابق عن عرض تمويل شراء سيارة ماركة هيونداي بقسط شهري (931) ريال سعودي فقط. وفيما يلي سيتم شرح كافة تفاصيل عرض 50:50 لتمويل شراء سيارة جديدة من مصرف الراجحي, وما هي الامتيازات والشروط الإجراءات المطلوبة لإنهاء إجراءات تمويل السيارة.

عرض 50:50 لتمويل سيارة جديدة من مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بإطلاق إشارة البدء العرض الجديد 50:50 لتمويل شراء سيارة جديدة فاخرة, وأوضح أن العرض ساري حتي تاريخ 30/9/2021 أو حتي نفاذ الكمية المعروضة من السيارات, وأوضح أيضاً أن العرض متاح للعملاء المحول لهم الراتب علي بنك الراجحي أو الذين لا يتم تحويل الراتب لهم علي البنك, وقد وضع بعض الامتيازات الهامة التي يحصل عليها العملاء أثناء الحصول علي عرض 50:50 لتمويل شراء سيارة جديدة والخاصة بالفئتين من العملاء وهي كالتالي:

أولا: العملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي:

دفعة سداد أولي حتي نصف قيمة التمويل (50%) .

. الرسوم الإدارية (1%) أو مبلغ (5,000) آلاف ريال أيهما أقل ما يعني أنه في صالح العميل.

أو مبلغ ما يعني أنه في صالح العميل. دفعة تملك نهائية حتي (50%).

معدل زيادة سنوي (9,11%) علي أن تكون شاملة للتأمين.

علي أن تكون شاملة للتأمين. أقساط شهرية لمدة سنتين ما يعادل (24) شهراً.

ثانيا: العملاء الغير المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي:

دفعة سداد أولي حتي نصف قيمة التمويل (50%).

الرسوم الإدارية (1%) أو مبلغ (5,000) آلاف ريال أيهما أقل.

أو مبلغ دفعة تملك نهائية حتي (50%).

معدل زيادة سنوي (9,67%) علي أن تكون شاملة للتأمين.

علي أن تكون شاملة للتأمين. أقساط شهرية لمدة سنتين ما يعادل (24) شهراً.

وحرصاً من موقع ثقفني علي لإيضاح عرض 50:50 لتمويل شراء سيارة جديدة لرواد الموقع بأمثلة توضيحية لعملاء محول لهم الراتب أو عملاء غير محول لهم الراتب علي بنك الراجحي وهو كالتالي:

في حالة كون العميل محول له الراتب علي بنك الراجحي , و مبلغ التمويل هو (190,000) ألف ريال سعودي , فيتم دفع نصف قيمة التمويل (95,000) ألف ريال (50%) كدفعة مقدمة . وتكون الأقساط الشهرية (24) شهراً, ومعدل الزيادة السنوية (9,11%) والقسط الشهري (650) ريال سعودي . وتكون دفعة التملك النهائية (95,000) ألف ريال.

, و , فيتم دفع . وتكون ومعدل الزيادة السنوية . وتكون في حالة كون العميل غير محول له الراتب علي بنك الراجحي, ومبلغ التمويل هو (180,000) ألف ريال سعودي, فيتم دفع نصف قيمة التمويل (90,000) ألف ريال (50%) كدفعة مقدمة. وتكون الأقساط الشهرية (24) شهراً, ومعدل الزيادة السنوية (9,67%) والقسط الشهري (654) ريال سعودي. وتكون دفعة التملك النهائية (90,000) ألف ريال.

وقد أعلن بنك الراجحي عن إمكانية التقديم للحصول علي تمويل 50:50 لشراء سيارة من خلال ملء الطلب الموجود علي الموقع السمي لمصرف الراجحي.