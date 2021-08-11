بالتقسيط 1.5 مليون ريال بهامش ربح 0% وموافقة فورية لدى البنك الأهلي السعودي

بالتقسيط الشهري الميسر من 3 شهور إلى 12 شهر بهامش ربح 0% يمكن الآن الحصول على أسرع تمويل شخصي قصير الأجل لجميع السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة حيث يمتاز التمويل بالموافقة الفورية عند طلب التمويل من البنك الأهلي السعودي SNB وذلك لأنه تمويل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وخصص لخدمة المجتمع السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بتأجيل قسط شهر رمضان المبارك لخدمة العميل سواء كان سعودي أو مقيم كما لا يحتاج التمويل أي رسوم إدارية ويصل مبلغ التمويل إلى مليون ونصف ريال سعودي ولكن بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة لدى البنك الأهلي السعودي SNB ومتاح الآن في السعودية التقديم الإلكتروني على العديد من التمويلات الميسرة للحصول على عرض تمويل ميسر بدون فوائد مالية أو بدون رسوم مالية إضافية بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى سنة كاملة لدى البنك الأهلي السعودي المصرح من البنك المركزي السعودي في المملكة.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل بالتقسيط بهامش ربح 0% لدى البنك الأهلي السعودي

يحتاج البنك الأهلي السعودي من جميع العملاء المتقدمين توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي قصير الأجل بالتقسيط بهامش ربح 0% ومن أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي السعودي SNB لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط اللازمة كما يلي:

يحتاج التمويل المناسب من البنك الأهلي السعودي بالمملكة توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن ثلاثة ألف ريال سعودي من المواطن السعودي وأربعة ألف ريال سعودي من المقيم داخل المملكة.

العمر المطلوب عند التقديم من 18 عام للسعودي و21 عام للمقيم ومتاح حتى 60 عام والمتقاعدين حتى 70 عام فقط لا غير عند الاستحقاق.

متاح التمويل حتى مليون ونصف ريال سعودي لجميع الشركات الكبرى والقطاع الخاص والحكومي المعتمدة وغير المعتمدة في المملكة.

البنك الأهلي السعودي يحتاج فترة عمل شهر من السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي وثلاثة أشهر من المقيم والسعودي الذي يعملون في الشركات الكبرى.

كذلك يطلب فترة عمل سنة كاملة من العاملين في القطاع الخاص سواء كان سعودي أو مقيم.

المميزات التمويلية الميسرة لدى البنك الأهلي السعودي SNB