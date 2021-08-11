نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 45 الخطوات ورابط الاستعلام عن نتائج الأهلية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 45 لعام 1443ه‍ ، تزايدت أعداد نتائج البحث حول عنوان حساب المواطن الدفعة 45 وشهدت زيادة كبيرة في إهتمام المواطنين بهذا الموضوع. فقد تم إطلاق الدفعة الجديدة من البرنامج لدعم المواطنين السعوديين وكذلك العديد من الأسر داخل المملكة العربية السعودية. لذا فقد تسأل الكثيرون عن موعد صرف تلك الدفعة الجديدة وكذلك خطوات الاستعلام عن أهلية المواطن في الحصول عليها.

‌برنامج حساب المواطن :

يعد هذا البرنامج من أشهر وأكبر البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية من أجل تقديم الدعم المادي للمواطنين ، وكذلك مساعدة المواطن السعودي في بعض أحمال حياته اليومية وخاصة في الآونة الأخيرة بعد تفشي الفيروس وانتشار الوباء. وقد بلغ إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ إنطلاقه لأول مرة وحتي الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس من عام 2021م حوالي 100 مليار ريالا سعوديا للمستفيدين من البرنامج من مواطني المملكة. كما وقد بلغ إجمالي التعويضات عما سبق من دفعات حوالي 833 مليون ريال حتي هذه الدفعة.

كذلك وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أن متوسط دعم الأسرة الواحدة قد بلغ أكثر من 989 ريال. كما بلغ متوسط دعم الفرد المستقل حوالي 394 ريالا منذ انطلاق البرنامج.

حساب المواطن الدفعة 45 لشهر أغسطس :

كما قد تم الإعلان أن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن ( الدفعة 45 ) سيتم صرفها بداية من يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2021م. كما وقد تم الإعلان أن دفعة شهر أغسطس قد بلغت قيمتها حوالي 1.9 مليار ريال. بينما قد بلغت قيمة التعويضات أكثر من 10.5 مليون ريال. وكذلك أوضح المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن أن حوالي 77% من المستفيدين من البرنامج قد تحصلوا علي الدعم الخاص بهم من دفعة شهر أغسطس.

‌إستعلام أهلية حساب المواطن الدفعة 45 :

كذلك وقد تم الإعلان عن ضرورة الاستعلام عن نتائج أهلية برنامج حساب المواطن قبل التوجه إلي صرف الدفعات المقررة لهذا الشهر. ويمكن الاستعلام عن النتائج بإتباع الخطوات التالية :