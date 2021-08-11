الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية الوطنية 1443 السعودية

الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية الوطنية 1443 هي من الخِدْمَات التي يُمكن للأفراد المستحقين للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السُّعُودية من الحصول عليها من أجل الاستعلام عن مالهم مستحَقّات ودفعات وفيما يلي من خلال موقع ثقفني سوف يتم توضيح الطريقة الصحيحة التي يُمكن من خلالها إجراء استعلام عن مستحقّات التأمينات الاجتماعية باستخدام رقم الهوية أو السجل المدني بالتفصيل.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية

إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية هي واحدة من أهم المؤسسات السُّعُودية المعنية بتقديم مختلف أنظمة التأمينات والمستحقات الاجتماعية المختلفة إلى المواطنين في ضوء تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي ، ومساعدة جميع أبناء الدولة المستحقين لذلك من جميع فئات المجتمع ، ومن أهمها توفير المساعدات المادية إلى جانب صرف التعويضات في حالة التعرض إلى حوادث أو أمراض أو إصابات عمل مثل مساعدات الضمان الاجتماعي، ولقد صدر نظام التأمينات الاجتماعية السُّعُودية للمرة الأولى في عام 1389 هـ الموافق عام 1969 م.

الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية 1443

يُمكن لأي مواطن سعودي الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية خاصته عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السُّعُودية وذك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ رابط موقع الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية السعودية

النقر على تسجيل الدخول ، ثم البَدْء في إدخال اسم المستخدم + كلمة المرور، ثم الضغط على (تسجيل دخول).

في حالة عدم وجود حساب مستخدم، يُمكن النقر على (إنشاء حساب) والبدء في إعداد حساب جديد.

بعد الانتقال إلى الصفحة الرئيسية ، يجب الضغط على (الخِدْمَات الإلكترونية).

من الخيارات المتاحة ؛ يجب اختيار خدمة (الاستعلام عن مستحقات التأمينات).

سوف ينتقل المستخدم في هذه الحالة إلى صفحة أخرى تتطلب إدخال بعض البيانات، ومنها (رقم الهُوِيَّة).

يتم كتابة البيانات، ثم اضغط على زر (استعلام).

بذلك سوف يظهر للمستخدم كل ما يخص مستحَقّات التأمينات خاصته بالتفصيل.

التأمينات الاجتماعية استعلام عن الاسم برقم الهوية والسجل المدني

يُمكن أيضًا إجراء استعلام عن الاسم برقم الهوية والسجل المدني عبر التأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات التالية: