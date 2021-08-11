نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن وموعد التسجيل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن أوضحها البرنامج عبر تغريده على موقع تويتر على الصفحة الرسمية الخاصة به حتى يمكن للمطلقات من الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة السعودية لهم مع السماح بإضافة الأبناء ذا كان لديهم ولكن بشروط سوف نقوم بتوضيحها من خلال موقع ثقفني وخطوات تسجيل المطلقة في حساب المواطن وسوف نقدم بعض الإجابات التي استفسر عنها بعض المستفيدين من برنامج الدعم بخصوص أهلية المطلقة .

شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن الشروط التي يجب توافرها للمطلقة حتى تستطيع الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي لمواجهة أعباء المعيشة عقب ارتفاع الأسعار في المملكة من أجل التحول الاقتصادي والشروط هي:

تحمل المطلقة الجنسية السعودية. تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت الطلاق. تقديم المستندات الخاصة بالتابعين وأنها حاضنة لهم, تقديم أوراق إثبات الاستقلالية باسم المطلقة مثل عقد ملكية مسكن أو إيجار أو أيصال كهرباء.

حسب ما أوضحه حساب المواطن أنه في حال لم تتوفر الشروط السابقة سيتم إضافة المطلقة، ولكن كتابع لأسرتها كما رد الحساب على استفسار ورد على صفحته خدمة المستفيدين بموقع تويتر أن المطلقة تصبح “غير مؤهل” عند تحديث بيانات الحالة الاجتماعية إلى مطلقة في مصلحة الأحوال المدنية ولن يتم احتسابها كمستفيد من الدعم المستحق للزوج وهو المستفيد الرئيسي وصاحب الدعم.

تحديث بيانات حساب المواطن لزوج المطلقة

في حال تم إثبات الطلاق في مصلحة الأحوال المدنية يجب على الزوج تحديث بيانات حساب المواطن الخاص به حتى لا يتوقف صرف الاستحقاق حيث أصبحت المطلقة تابع غير مؤهل لديه ويمكن لأسرتها إضافتها كتابع.

التسجيل الجديد في حساب المواطن

يذكر أن برنامج حساب المواطن أوضح بأنه قد تم تعليق تسجيل حساب جديد وذلك وفقًا للتعديلات التي أدخلت على ضوابط الدعم في البرنامج، حتى يمكن توصيل الدعم للأسر المستحقة للدعم وكان التسجيل متاح منذ عام 2017 شهر ديسمبر وحتى شهر مارس 2020 في الدفعة 28 وتم الموافقة على الطلبات المقدمة بطريقة صحيحة بعد دراسة الأهلية وتحقق من كافة البيانات التي تم إدخالها ، استثناء إضافة تابعين جدد للمستفيدين المقبولين.

كيف يمكن إضافة حساب المواطن لأبناء المطلقة؟

ورد ألى حساب المواطن سؤال عبر خدمة المستفيدين وسألت أحد المواطنات السعوديات “كيف يمكن إضافة أطفالي من زوجي الأول مع وجود صك إعانة لهم؟”

أجاب القائمين على الحساب أن صك الإعالة لايعد من المستندات المطلوبة لإضافة الأبناء ولكن يتم إضافتهم إلى الزوج بعد تحديث الحالة الاجتماعية في مصلحة الأحوال الاجتماعية ويختار صلة القرابة “تابع معال”ثم يتم إضافة المستندات إثبات الحضانة أوصك الولاية باسم الأم المطلقة

موعد صرف الدفعة 45 شهر أغسطس 2021

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه الدفعة رقم 45 الجديدة لا يتبقى على موعد صرفها إلا أيام قليلة وقد تم ظهور نتائج الأهلية للدفعة 45 وأوضح البرنامج أن على المستفيدين والمستفيدات التحقق من الأهلية حتى يقوموا بتحديث بياناتهم قبل موعد نزول الدفعة الجديدة ويتم الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عن طريق الدخول إلى حساب المواطن وتسجيل الدخول ثم الضغط على أيقونة استعلام لمعرفة هل هو مؤهل أم لا.

أما عن موعد دفعة أغسطس 2021 الدفعة 45 سوف يتم صرف مستحقات الدعم في اليوم العاشر من أول كل شهر ميلادي أي يوم 10 أغسطس 2021الموافق الثلاثاء إذا لم يوافق عطلة رسمية بالمملكة.