رابط استعلام التأمينات الاجتماعية برقم الهوية وكيفية حجز موعد التأمينات الاجتماعية

رابط استعلام التأمينات الاجتماعية ، وكيفية الحجز المسبق للتأمينات الاجتماعية. فهي أمور مهمة لكل المستفيدين من المؤسسة العامة داخل المملكة العربية السعودية. كما أنها تقوم بتقديم البرامج الكثيرة التدريبية التي تهدف إلي نشر العدالة في المجتمع السعودي. كما جاء ذبك في إطار جهود الدولة لرفع المستوي المعيشي للمواطنين داخل المملكة. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية استعلام التأمينات الاجتماعية الرسمي برقم الهوية عبر بوابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكيفية حجز موعد فتابعوا معي من خلال تلك المقالة في السطور القليلة القادمة.

رابط استعلام التأمينات الاجتماعية وكيفية التسجيل برقم الهوية

يجب الدخول علي بوابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل دخول.

تسجيل دخول. قم بملئ الحقول بالبيانات الصحيحة وكلمة المرور ورمز التحقق الذي يظهر في الصفحة.

يجب تحديد واختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة.

قم بالتأكد أولا انك من ضمن التأمينات الاجتماعية.

كما أيضا قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

يجب تحديد السؤال من القائمة المتاحة.

سوف تنقلك البوابة إلي صفحة الاستفسارات العامة لتحديد الخدمة التي تقوم بالاستفسار عنها.

كما يمكنك الاستفسار عبر الجوال علي رقم التأمينات الموحد 8001243344 وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا أيام العطلات الأسبوعية.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية عن طريق الضمان الاجتماعي

يجب إنشاء حساب الضمان الاجتماعي عبر بوابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما يجب الصعود إلي اعلي يسار الموقع. قم بتحديد واختيار التسجيل.

يجب اختيار نوع المستفيد من القائمة المدرجة في الموقع.

يجب وضع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.

كما يتم التسجيل يجب لتأكيد الطلب الخاص بك. يجب أولا الضغط علي كلمة تأكيد طلب التسجيل إلي حسابك.

حيث يمكنك التسجيل عبر رابط استعلام التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول الذي قمنا بذكرها الفقرة السابقة من تلك المقالة.

عزيزي القارئ زائر موقعنا المفضل (ثقفني) لقد أستعرضنا لك اليوم بالتفصيل رابط استعلام التأمينات الاجتماعية وكيفية التسجيل عبر الرابط الرسمي. كما أستعرضنا لكم أيضا كيفية حجز موعد التأمينات الاجتماعية عبر حسابك في الضمان الاجتماعي. وجاء ذلك في إطار رفع المستوي المعيشي لمواطنين المملكة العربية السعودية. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.