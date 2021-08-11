نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في شركة تطوير النقل التعليمي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تطوير النقل التعليمي من أهم الشركات التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في التسجيل في شركة طوير للخدمات التعليمية عبر رابط نظام نور لنقل أبنائهم من وإلى المدارس الخاصة بهم، كما يجب على أولياء الأمور معرفة كم رسوم خدمة النقل المدرسي المقرر عليهم سداده في حالة التسجيل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شركة تطوير النقل التعليمي.

شركة تطوير النقل التعليمي

تعمل شركة تطوير النقل التعليمي على نقل الطلاب من المدارس المسجلين بها إلى منازلهم والعكس وذلك تسهيلًا على المواطنين والمقيمين داخل المملكة وضمانًا لعدم إهدار الوقت والمجهود، وقد قامت الشركة بوضع بعض الخطوات للتسجيل بها وهي:

خطوات التسجيل في شركة تطوير النقل التعليمي 1443

أما عن آلية التسجيل فتكمن في التالي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به.

التوجه إلى أيقونة الخدمات ومنها يتم اختيار كلمة النقل المدرسي.

بعد الدخول إلى أيقونة النقل المدرسي يتم النقر على كلمة طلب النقل للعام الجديد.

يتم بعد ذلك النقر على كلمة طلب النقل، ومن ثم يتم تفعيل مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

يطلب بعد ذلك الموقع بعض البيانات من الراغب في التسجيل.

بعد إنهاء كافة البيانات يتم إرسال رسالة تأكيدية على الجوال المسجل بنظام نور والخاص بولي أمر الطالب.

يقوم ولي الأمر بكتابة الرمز التأكيدي في المكان المخصص له والتوجه إلى خانة دفع أجور التسجيل.

يتم تأكيد الدفع عن طريق النقر على كلمة نعم، ليتم إرسال رسالة نصية إلى جوال ولي الأمر تفيد بسداد المبلغ وكذلك مدون بها رقم فاتورة التسديد.

كم رسوم خدمة النقل المدرسي

يتساءل العديد من الأفراد عن رسوم خدمة النقل المدرسي وقد قامت الشركة بتحديد رسوم النقل بمبلغ وقدرة 200 ريال سعودي عن كل طالب.

كيفية تسديد رسوم خدمة النقل المدرسي

يقوم المستخدم بالدخول إلى حسابه البنكي ومن ثم يتم الضغط على قائمة الخدمات ومنها سداد فاتورة، ويتم اختيار خدمة النقل التعليمي والنقر على سداد مبلغ الفاتورة ومن ثم تأكيد السداد.