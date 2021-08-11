العنوان الوطني بنك البلاد طريقة التحديث والتسجيل

العنوان الوطني بنك البلاد من أهم الأشياء الأساسية التي يجب تسجيلها أثناء قيام العملاء بفتح حساب جديد داخل بنك البلاد، حيث يسهل العنوان الوطني الوصول إلى صاحب الحساب في أي وقت أو إرسال التقارير إلى هذا العنوان، لذا يجب تسجيل العنوان الوطني أثناء إنشاء الحساب وفي حالة تعديل العنوان الوطني يتوجب على العميل إبلاغ البنك مباشرة أو تحديث البيانات الخاصة به، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على العنوان الوطني بنك البلاد.

العنوان الوطني بنك البلاد

أصبح العنوان الوطني بنك البلاد شيئًا أساسيًا يجب على العميل تدوينه للاستمرار في الحصول على الخدمات التي يقدمها البنك ولضمان عدم توقف عمل الحساب الخاص به نظرًا لحاجته إلى تحديث البيانات، كما أصبح العنوان الوطني من الأساسيات في أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل المملكة.

طريقة تسجيل العنوان الوطني في بنك البلاد

يقوم العميل التابع لبنك البلاد بالدخول إلى خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي ومن ثم يجب عليه طباعة العنوان الوطني والتوجه إلى فرع البنك التابع له وتقديمه لكي يقوم موظف البنك بتسجيل العنوان الوطني الخاص بالعميل، كما يتعين على الأفراد الراغبين في فتح حساب جديد بالبنك أن يقوموا بإحضار ورقة مطبوعة مدون بها العنوان الوطني الخاص بهم.

طريقة تحديث العنوان الوطني في بنك البلاد

أتاح البنك إمكانية تحديث العنوان الوطني للعملاء من خلال الموقع الرسمي لبنك البلاد عبر الخطوات التالية:

يقوم العميل بالدخول إلى الصفحة الرسمية لبنك البلاد.

التوجه إلى أيقونة الدخول الموجودة أعلى الصفحة.

يقوم المستخدم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في بنك البلاد.

من القائمة الرئيسية يقوم العميل باختيار البيانات الشخصية.

من البيانات الشخصية يقوم العميل باختيار العنوان الوطني ومن ثم يقوم كتابة العنوان الوطني الجديد.

بعد الانتهاء من كتابة العنوان الوطني الجديد يقوم العميل بحفظ التغييرات.

مميزات العنوان الوطني بنك البلاد