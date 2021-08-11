بطاقة الراجحي الرقمية واسترداد نقدي غير محدود

بطاقة الراجحي الرقمية والمسبقة الدفع لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية حيث يوفر الراجحي بالمملكة الكثير من العروض الجديدة من أجل مساعدة العملاء والحصول الدائم على ثقة العملاء واليوم نتحدث من خلال هذا المقال بموقع ثقفني عن البطاقة الرقمية الجديدة المجانية مدى الحياة وأيضاً التى توفر استرداد نقدي ليس له حدود وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال تلك المقال.

مميزات البطاقة الرقمية الجديدة لدى مصرف الراجحي

البطاقة الرقمية المجانية لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يستطيع الراغب في الحصول عليها من إتمام جميع عمليات الشراء من خلال نقاط البيع بواسطة المتاجر الإلكترونية وأبل باي وتتميز أيضاً تلك البطاقة بمزايا أخرى وهي:

تتميز البطاقة الرقمية الجديدة لدى مصرف الراجحي بأنها مجانية مدى الحياة.

توفر بطاقة الراجحي الرقمية استرداد نقدي غير محدود.

تكون نسبة الاسترداد الخاصة بالمشتريات الدولية 1%.

0,6% هي نسبة الاسترداد على قيمة المشتريات المحلية.

البطاقة الرقمية المجانية الجديدة متاحة للعملاء الحاليين وأيضاً العملاء الجدد.

يستطيع العميل من معرفة إجمالي قيمة الاسترداد النقدي عن طريق تطبيق الراجحي.

تتميز البطاقة أيضاً بأنه يتم إضافة الاسترداد النقدي تلقائياً في حساب البطاقة دون الحاجة إلى الإتصال بالمصرف.

من خلال تطبيق الراجحي يصل إشعار عند إضافة الاسترداد النقدي.

شروط الحصول على بطاقة الراجحي الرقمية الجديدة

لابد أن يكون الراغب في الحصول على البطاقة الرقمية عمره لا يقل عن 18 عام.

يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب لدى مصرف الراجحي من أجل طلب البطاقة.

طريقة الحصول على بطاقة الراجحي الرقمية

بطاقة الراجحي الرقمية الجديدة والمجانية أيضاً والتى تتميز بأنها متوفرة لكل من العملاء الحاليين وأيضاً العملاء الجدد يستطيع العملاء الراغبين في طلب الحصول عليها من خلال عدة طرق وفرها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية: