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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في شركة تطوير النقل التعليمي 1443 من أكثر ما يبحث ما يبحث عنه أولياء الأمور استعدادًا للعام الدراسي الجديد. حيث يوجد في المملكة الكثير من الشركات التي تقدم خدمات النقل المدرسي لتيسير وصول الطلاب من المنزل للمدرسة والعكس، فما بقى إلا أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد.

رابط التسجيل في شركة تطوير النقل التعليمي 1443

شركة تطوير النقل التعليمي أحد شركات النقل المدرسي بالمملكة، توفر الشركة نقل مجاني للطلاب وطالبات المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم. وتحُقق الشركة أعلى معايير الأمن والسلامة للطلاب وتعمل على تحقيق خدمات شاملة ومريحة للمستفيدين وتُشجع على الاستدامة بعمليات النقل العام والعمل على تحقيق ربحًا ماليًا مميز للمساهمين بالشركة ويكون التسجيل من خلال نظام نور التعليمي.

التسجيل في شركة تطوير النقل التعليمي 1443

يمكن التسجيل في شركة تطوير النقل التعليمي لنقل الطلاب على النحو الآتي:

الانتقال لنظام نور التعليمي.

تسجيل الدخول للنظام باسم المستخدم وكلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق المرئي.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم اختيار خدمة النقل المدرسي من ضمن الخدمات.

ثم النقر على طلب النقل المدرسي للعام الجديد.

ثم اختر من القائمة طلب النقل.

الموافقة على الأحكام والشروط ثم إدخال البيانات المطلوبة بالحقول المخصصة لها.

ثم تأكيد رقم جوال ولي الأمر وسوف يتم إرسال كود التفعيل للتأكد من رقم الجوال.

ثم أدرج كود التفعيل بالمكان المحدد ثم النقر على دفع أجور التسجيل.

النقر على نعم لتأكيد دفع رسوم النقل المدرسي يتم إرسال الفاتورة لسداد خدمة النقل المدرسي.

كم رسوم خدمة النقل المدرسي

تبلغ الرسوم 200 ريال ويتم سدادها على كل طالب أو طالبة ويُستثنى منها طلاب الضمان الاجتماعي وطلاب التربية الخاصة.

طرق تسديد رسوم النقل المدرسي

يمكن سداد رسوم النقل المدرسي عبر الحساب البنكي على النحو الآتي:

الدخول لحسابك البنكي.

اختيار خدمة سداد الفاتورة لمرة واحدة.

حدد فئة الخدمة واختيار خدمة النقل التعليمي.

ثم تسديد مبلغ الفاتورة.

تسجيل الدخول إلى شركة النقل التعليمي

يمكن الدخول للشركة بالخطوات الآتية: